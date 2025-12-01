La pettola di Sant’Eligio a Nina è s’accende la tradizione materana

Non avevamo dubbi che turisti e materani avrebbero partecipano lunedì 1 dicembre all’evento organizzato dall’associazione Ergghiò in onore di Sant’ Eligio, protettore dei maniscaclchi e delle bestie da soma che sono state ”come uno di famiglia” per generazioni di contadini e artigiani. Così il corteo processione, partito da piazza Vittorio Veneto, con figuranti, musici in abiti della tradizione e cavalli, si è via via ingrossato fino a piazzetta Sant’ Eligio per una processione di 70 anni fa, giunta alla seconda edizione, che ha riproposto freschezza e valori di un tempo https://giornalemio.it/eventi/martin-i-bbllin-con-la-benedizione-di-sant-eligio-in-corteo-con-ergghio/. Ed è toccato al capo massaro…Nunzio Gabriele Chiancone ripetere il rito dell’offerta della prima pettola, fritta nell’olio, ai fedeli quadrupedi. E la prima è andata alla piccola Nina, una femmina di pony dal pelo marrone che è stata l’attrazione di grandi e piccini.



Poi è toccato ad altri cavalli, in ricordo dei loro predecessori, che hanno lavorato sodo nei campi e riposavano nella stalla nella casa grotta o lamione delle abitazioni dei Sassi. I partecipanti alla processione, con tanto di labaro del sodalizio ”laico” sono entrati nella chiesetta – oggi sconsacrata- dedicata a Sant’Eligio, in quella piazzetta dove un tempo -attorno alla statua del Protettore- si compivano tre giri augurali con i fidati animali. Oggi non è più possibile farlo compiutamente, in quanto parte della piazzetta è occupata da ‘spazi’ di esercizi pubblici della ristorazione. Una targa, collocata alla base del pilastro che sorregge la statua, ricorda monsignor Vito Roberti fatta erigere nel 1946 in onore del Vescovo Eligio.



La processione di fedeli, concittadini e turisti hanno poi raggiunto ”u’ c’dder’ la cantina di Ergghiò al civico 302 di via Casalnuovo. L’occasione per fare uascezz, divertirsi, degustando pettole, vino e tanta musica tradizionale affidata a voci e strumenti di tanti e tra questi Claudio Mola ed Espedito Pozzuoli. Benedizione ”vol’avè” Ergghiò – come si dice in dialetto – per quanto stanno facendo per ricordare e valorizzare le tradizioni. Ci credono e fanno bene. Si sono messi alla ‘recchia ed è giusto che vengono ascoltati. Matera, la sua anima, la sua storia hanno una identità precisa e non può e non deve essere dimenticata. Attocck Biasin! Ueeh,Ueeh…

