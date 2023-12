La petizione è servita. La Asm riaprirà il Bar all’Ospedale di Matera

Era ora che qualcuno si mettesse mano alla coscienza e sbloccasse quella situazione davvero paradossale, che da oltre un anno vedeva pazienti, visitatori e personale dell’Ospedale ‘’Madonna delle Grazie’’ di Matera dover rinunciare a un servizio indispensabile come il bar ristoro, che consentiva di acquistare anche prodotti per l’igiene e anche riviste, giornali. Uno scossone, dopo la chiusura della società che aveva in gestione il servizio, è venuta negli ultimi tempi dalla petizione avviata dai segretari dei sindacati Confsal Marco Bigherati e Fials Giovanni Sciannarella, anche a tutela dei sei lavoratori in cassa integrazione e prossima alla scadenza. Epifania con il bar aperto per cominciare il nuovo anno? Procedura amministrativa breve…Chissà



IL COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 13 dicembre 2023 si è conclusa la raccolta firme per la petizione a sostegno della riapertura del bar nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per garantire ai cittadini, utenti e dipendenti un servizio essenziale come quello del bar, che è un punto di ristoro, un punto di riferimento per chi ogni giorno frequenta a vario titolo il nosocomio materano.

La petizione è stata avviata per sostenere i 6 lavoratori e le rispettive famiglie che sono da tempo in cassa integrazione, in scadenza il 31 dicembre 2023. Apprendiamo con molto entusiasmo che il nuovo Commissario Asm e la nuova direzione strategica hanno accolto la nostra richiesta e firmato la delibera n. 1061 per l’affidamento in concessione del bar, con rivisitazione al ribasso dei costi di appalto.

Questa è sicuramente una notizia straordinaria che ci fa comprendere la sensibilità del nuovo establishment dell’Asm verso un tema molto sentito dai lavoratori, cittadini e pazienti

Ringraziamo pertanto il Commissario Friolo, il Direttore Sanitario Magno, il Direttore Amministrativo D’Onofrio e il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Materano Annese. Ci auguriamo che il servizio possa essere presto affidato ad una ditta che applichi le clausole di salvaguardia per assorbire i lavoratori attualmente in Cassa integrazione.