La Percoca di Tursi protagonista di una grande festa tra agricoltura, gusto e tradizione

La percoca torna a essere regina dell’estate tursitana. Domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 19.30, Piazza Maria SS d’Anglona ospiterà la nuova edizione della Sagra della Percoca, appuntamento dedicato a uno dei prodotti simbolo del territorio, capace di raccontare l’identità agricola di Tursi attraverso sapori autentici, tradizioni e momenti di confronto.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare una delle eccellenze ortofrutticole più rappresentative della città, frutto di una lunga tradizione di coltivazione e della passione dei produttori locali, che negli anni hanno reso la Percoca di Tursi un prodotto apprezzato per qualità, profumo e gusto.

La manifestazione prenderà il via con la tavola rotonda “La peschicoltura, tra sviluppo e tradizione”, occasione di approfondimento dedicata alle prospettive del comparto agricolo e al futuro della coltivazione della percoca. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Tursi, Maria Anglona Adduci, il dibattito sarà moderato dall’assessore comunale all’Agricoltura Antonio Di Matteo e vedrà gli interventi di Mino Ligorio dell’Associazione Non Solo 58, dell’agronomo Tommaso De Paola, di Andrea Badursi per Asso Fruit, del perito agrario Michele Delfino e di Carmelo Mennone di Alsia. All’incontro sono stati invitati anche i sindaci del comprensorio e i rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali.

Parallelamente prenderanno vita gli stand enogastronomici, dove il pubblico potrà degustare la celebre Percoca di Tursi insieme a prodotti tipici, conserve artigianali, dolci della tradizione e specialità locali, in un percorso dedicato ai sapori della Basilicata.

La serata proseguirà con un ricco programma di intrattenimento. Alle ore 21 spazio allo show cooking dell’Associazione Cuochi Lucani, che proporrà ricette e idee per valorizzare la percoca anche in cucina, dimostrando la versatilità di un frutto capace di essere protagonista non solo come dessert, ma anche in preparazioni creative e innovative.

Alle ore 22 sarà invece il momento del divertimento con lo spettacolo del comico Giuseppe Guida, che animerà la piazza con uno show all’insegna della leggerezza e della comicità.

La Sagra della Percoca si conferma così molto più di una semplice festa gastronomica: rappresenta un momento di promozione del territorio, un’occasione per sostenere il comparto agricolo locale e rafforzare il legame tra produttori, cittadini e visitatori attraverso uno dei simboli più autentici dell’identità tursitana.

L’Amministrazione comunale e gli organizzatori invitano residenti, turisti e appassionati a partecipare numerosi a una serata che unirà cultura, tradizione, sapori e spettacolo, dando il via a un percorso di valorizzazione dell’agricoltura locale e delle sue eccellenze.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.