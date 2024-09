La pensa come Briatore… Cartellone unico per un Natale al Top

Con la barba curata e imbiancata come un abete…sembra proprio che sia entrato nei panni, nel ruolo e nel modo di pensare di Flavio Briatore e con una idea niente male per lavorare da adesso per un cartellone unico del Natale in Basilicata. Antonio Serravezza lancia l’ennesima proposta provocatoria, dimenticando che la nostra regione, a cominciare da Matera che pure è i biglietto da visita internazionale del turismo lucano, ha una palla al piede che si chiama ‘’cultura d’impresa’’. E quella porta a fare sistema, a fare progetti e a mettere mano alla tasca…Briatore, testa, progetto e quattrini alla mano, sa come muoversi e come avere ritorno dagli investimenti. Le cose si fanno per tempo e si promuovono per tempo, altrimenti assisteremo a proposte interessanti ma di scaro effetto sull’offerta turistica natalizia che non può essere promossa – bene che vada- all’Immacolata con un presepe e il consueto mercatino. E allora caro ‘’Babbo Natale’’ Serravezza serve quello che ripetiamo da sempre…quella marcia in più, sul piano organizzativo fatto di competenze e professionalità, che né Matera e né la Basilicata hanno. A meno che non ce la porti la Befana (figura della tradizione natalizia locale) sottobraccio a Babbo Natale. Magari fosse Flavio.. C’è la controfigura Serravezza, pronto con la slitta del cartellone unico – tutto da scrivere- per il Natale 2024 in Basilicata.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Sembra strano, causa il caldo africano, ma mancano solo 112 giorni al giorno di Natale. Al nord, per sostenere i Comuni nell’organizzazione di iniziative che possano rafforzare le occasioni di partecipazione collettiva alle feste natalizie, le Regioni stanno pubblicando bandi a sostegno dei Comuni per programmare, organizzare e realizzare attività ed eventi culturali inerenti al periodo delle festività natalizie, che valorizzino la socialità ed offrano alla cittadinanza occasioni di intrattenimento ricreativi e culturali, diffondendo lo spirito del Santo Natale. E’ un modo per ravvivare i nostri centri cittadini con iniziative culturali che richiamino alla tradizione. La Basilicata potrebbe esprimere il Natale con un cartellone unico con rappresentazioni teatrali, musicali, di danza, folkloristiche o di rievocazione storica, manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e attività culturali nelle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità, iniziative di divulgazione umanistica.