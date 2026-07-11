La patente? Un optional. Polizia Matera sanziona due immigrati sulla Jonica

“Finchè non mi fermano…” avranno pensato due conduttori di veicoli di nazionalità pachistana fermati e sanzionati dalla Polizia stradale di Policoro lungo la statale 106 . Finchè non sono incappati nella pattuglia in servizio, che hanno scoperto in due distinte operazioni altrettanti autista di veicoli con patente falsa e l’altro senza patente e per di più con un numero di passeggeri superiore al consentito. Sanzioni e denunce inevitabili. Capita la lezione? Chissà.



IL COMUNICATO STAMPA

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio a Metaponto e Bernalda: intensificata l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità

La Polizia di Stato di Matera prosegue con i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore, finalizzati a rafforzare la sicurezza anche nei centri di Metaponto e Bernalda e a prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione al caporalato e allo sfruttamento della manodopera.

I servizi, effettuati dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, hanno consentito di identificare complessivamente 200 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, 14 stranieri, e di controllare 101 veicoli. Nel corso delle verifiche sono state inoltre elevate 2 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, personale della Polizia Stradale – Distaccamento di Policoro, lungo la Strada Statale 106, ha fermato, in due distinte circostanze, due cittadini pakistani.

Nel primo caso, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente e per aver trasportato un numero di persone superiore a quello consentito dalla carta di circolazione del veicolo.

Nel secondo episodio, un altro cittadino pakistano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dopo aver esibito una patente di guida risultata falsa.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire maggiori livelli di sicurezza ai cittadini, prevenire i reati e contrastare il fenomeno del caporalato e ogni forma di sfruttamento del lavoro.