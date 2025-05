La nuova scuola media Torraca? Ecco il fabbricato

Ne avevamo parlato in in servizio del settembre 2024 https://giornalemio.it/cronaca/cantieri-avanti-quello-per-la-media-torraca-e-anche-altri/ e dopo quasi otto mesi il cantiere va avanti, con il fabbricato che sta venendo sù. E c’è attesa, come da quanto riporta nel cartello di cantiere, che quell’opera venga consegnata a studenti, insegnanti e preside per un nuovo anno scolastico. Difficile per il prossimo. Comunque sarà una nuova struttura che sta sorgendo tra l’area direzionale e un quartiere storico, come quello di Serra Venerdì, nato negli anni Cinquanta con la prima legge .sui rioni Sassi. Attendiamo conclusione lavori e taglio del nastro che sancirà la scomparsa del vecchio plesso di via Aldo Moro, per nuove funzioni – per quanto se ne sa-ma tutte da progettare.