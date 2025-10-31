La nuova piazzetta di Piccianello va dedicata a Giacinto Padula

E con una forte motivazione per quello che ha rappresentato quella famiglia nella storia della filiera molitoria e pastaia di Matera, cessata negli anni Novanta, a causa della crisi e della riorganizzazione del settore, fino al subentro di altro soggetto imprenditoriale e alla chiusura definitiva dello stabilimento di via Cererie al rione Piccianello,avvenuta venti anni fa, il 31 dicembre 2005. Dedicare a Giacinto Padula, deceduto a 92 anni il 19 maggio 2015, la piazzetta in fase di completamento che occupa gran parte dell’area di Recinto Marconi all’incrocio di via Cererie e a ridosso dell’ex opificio, è senz’altro una scelta conseguenziale, che giriamo all’attenzione dell’Amministrazione comunale ancora sprovvista di una commissione toponomastica.



Conservare la memoria dei luoghi, e ne siamo testimoni, per quanto ha rappresentato nell’economia cittadina l’attività dei Padula per la filiera agroalimentare di Matera, è un atto dovuto. Sull’area della piazzetta, interamente pedonabile e con spazi per la sosta, non sarebbe male sistemare oltre alla targa anche un elemento di arredo urbano che ricordi quella attività produttiva. Altro, ma non lo sappiamo ancora, potrebbe venire dal progetto di recupero del sito industriale di proprietà privata per il quale si attendono funzioni e contenuti anche per il quartiere e la città. Nel frattempo si lavori alla intitolazione della piazzetta che dovrebbe essere ultimata in poche settimane, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del rione Piccianello, che stanno portando anche alla soluzione delle cause dei ricorrenti allagamenti in via Cererie, all’incrocio con via Umbria.