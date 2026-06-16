La Nigeria tra i protagonisti del MiniBasket in Piazza 2026

Ci sono tornei che si ricordano per i risultati sportivi e altri che lasciano un segno molto più profondo. Per la Impact Kiddies Basketball Project della Nigeria, il MiniBasket in Piazza di Matera appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Anche quest’anno la società africana sarà tra le protagoniste della 34ª edizione della manifestazione internazionale organizzata dalla Pielle Matera Basket, confermando un legame che negli anni è diventato sempre più forte. Per il fondatore e presidente della società nigeriana, Igie Joel Adams, partecipare al MiniBasket in Piazza non rappresenta soltanto un’occasione sportiva, ma un momento fondamentale nella crescita dei giovani atleti e dell’intero movimento cestistico del suo Paese. “Il torneo ha lasciato un ricordo indelebile e ha avuto un impatto enorme sul nostro programma di sviluppo del basket giovanile in Nigeria”, racconta Adams. “Da quando abbiamo iniziato a partecipare, il movimento è cresciuto enormemente e ogni anno centinaia di bambini prendono parte alle selezioni con entusiasmo, insieme alle loro famiglie.” Per la delegazione nigeriana, Matera è diventata una tappa irrinunciabile. Un luogo dove il basket è soltanto il punto di partenza di un’esperienza molto più ampia, fatta di incontro, scoperta e condivisione. “Il MiniBasket in Piazza non è semplicemente un torneo di basket: è una celebrazione dell’infanzia, dello sviluppo, dell’amicizia, della cultura e dell’unità internazionale. Siamo orgogliosi di far parte di questa grande famiglia e speriamo di continuare a esserci ancora per molti anni.” Secondo Adams, il valore più autentico della manifestazione risiede proprio nella capacità di unire bambini provenienti da ogni parte del mondo attraverso lo sport. “È una piattaforma internazionale dove si imparano il rispetto, il lavoro di squadra, l’amicizia e lo scambio culturale. Ogni edizione permette ai ragazzi di crescere non solo come giocatori, ma soprattutto come cittadini del mondo.” Parole che raccontano perfettamente lo spirito del torneo, nel quale la competizione lascia spazio ai valori educativi e all’incontro tra culture diverse. Tra i ricordi più belli custoditi dalla delegazione nigeriana ci sono proprio quelli che nascono lontano dal parquet. “I bambini si scambiano regali, si fanno fotografie insieme, giocano e condividono le rispettive tradizioni. Durante le finali, ad esempio, i nostri ragazzi si scambiano le magliette con gli altri partecipanti. Anche quando non parlano la stessa lingua, il basket diventa il loro linguaggio comune. Attraverso sorrisi, gesti ed esperienze condivise imparano naturalmente la tolleranza, la comprensione reciproca e il valore dell’amicizia internazionale.” Non meno importante è il rapporto costruito negli anni con la città dei Sassi. “Matera è una città bellissima e indimenticabile. La sua storia, la sua cultura, l’architettura e soprattutto l’ospitalità della gente la rendono una destinazione speciale. Apprezziamo moltissimo l’accoglienza delle famiglie e la possibilità che i nostri bambini hanno di vivere un ambiente culturale così unico. Ogni viaggio insegna qualcosa di nuovo sul mondo, sulle diverse tradizioni e sugli stili di vita. Sono esperienze preziose quanto le partite stesse.” Naturalmente non manca l’ambizione sportiva. La squadra nigeriana arriva a Matera con il desiderio di confrontarsi con alcune delle migliori realtà internazionali del minibasket, continuando il proprio percorso di crescita. “Ci aspettiamo un torneo competitivo e ricco di opportunità di apprendimento. Vogliamo migliorare, rappresentare con orgoglio il nostro Paese e offrire ai nostri giovani atleti la possibilità di misurarsi con squadre provenienti da tutto il mondo.” Ma il messaggio finale del presidente Adams va ben oltre il risultato sul campo e sintetizza perfettamente l’essenza del MiniBasket in Piazza. “Il successo non si misura soltanto con i trofei. Si misura soprattutto con i ricordi, gli insegnamenti e le amicizie che i bambini porteranno con sé per tutta la vita.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.