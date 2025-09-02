La nave di Nicoletti va…veleggiando su una coltre di astensioni

E la nave va….quella dell’amministrazione comunale di Antonio Nicoletti va. Veleggiando leggiadra sopra una coltre di astensioni somministrate da destra a sinistra e viceversa. Una sorta di tappeto steso da un reciproco fair play sotto cui continua ad aumentare e a rimanere nascosta la polvere di quella verità sostanziale che è stata esemplificata con la formula delle “quattro minoranze e nessuna maggioranza“. Una situazione che consente al primo cittadino -pur non avendo i numeri di una maggioranza consiliare- di portare a casa il significativo risultato politico della approvazione delle sue le linee programmatiche per il governo della città 2025-2030. O meglio. Della loro non bocciatura. Per grazia ricevuta. Infatti, su 33 votanti, il suo programma di consiliatura ha ricevuto solamente 16 voti favorevoli: quelli dei nicolettiani della prima ora, oltre a quelli della seconda e terza…in attesa di quelli dell’ultima ora (se e quando giungeranno). 17, invece, sono stati i consiglieri (quindi la maggioranza del consesso) che hanno espresso un voto di astensione. Se avessero votato contro? Non sarebbe certamente caduta l’amministrazione. Non è previsto alcun automatismo. Ci sarebbe stata al limite una presa d’atto della realtà…e una spinta a tagliare i nodi irrisolti pur evocati nel dibattito. Ma è evidente che a prevalere è stata la prudenza e una apertura reciproca. Per consentire alla consiliatura di entrare nel vivo. E in attesa che qualcuno faccia la prima mossa per sbloccare ciò che ancora rimane appeso. Per cui l’esito del voto è risultato essere figlio della tessitura di una tela di ragno (“fattiva disponibilità al dialogo” come l’ha definita il primo cittadino) costruita intorno a ben 6 ordini del giorno propositi da sinistra a destra e intesi a inserire e/o precisare aspetti del documento illustrato dal Sindaco nella seduta del 1 agosto scorso, a loro volta inglobanti i 20 emendamenti presentati in precedenza, sino a renderli tutti approvabili con la benevola astensione altrui. Infatti: l’Ordine del giorno n.1, presentato dal consigliere Domenico Bennardi (M5S) che includeva due emendamenti, è stato approvato con 17 voti favorevoli e 16 astenuti; l’ODG n.2, presentato dai consiglieri Vincenzo Santochirico e Marina Rizzi (Progetto Comune Matera) che ha incluso 9 emendamenti è stato approvato con 16 voti favorevoli e 17 astenuti; l’ODG n.3, presentato da Roberto Cifarelli e altri consiglieri è stato approvato con 27 voti favorevoli e 6 astenuti; l’ODG n.4, presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia che includeva 3 emendamenti è stato approvato con 16 voti favorevoli e 17 astenuti; l’ODG n.5, presentato da Mario Morelli (FdI) e altri consiglieri che includeva 1 emendamento è stato approvato con 29 voti favorevoli e 3 astenuti; l’ODG n.6, presentato dal gruppo consiliare Matera 2030 che includeva 5 emendamenti e stato approvato con 16 voti favorevoli, 14 contrari e 3 astenuti (l’unico, quest’ultimo, che ha registrato voti contrari). Ma si è trattata solo una apparente pax come è emerso dal breve dibattito che si è sviluppato dopo il voto da cui sono emerse umori, rancori e scintille da scorie di campagna elettorale.

Come per altro riepilogato al termine dal Sindaco che ha detto: “A conclusione di questo consiglio comunale mi tocca ringraziare davvero i consiglieri e le forze politiche. Qualcuno ha cercato di accollarsi il merito dell’apertura, ma io credo che ci sia stata un’apertura sia da una parte che dall’altra che ho particolarmente apprezzato e che i cittadini di Matera penso che debbano apprezzare. Certo non ho condiviso alcune alcuni passaggi di qualche intervento…ho evitato di salire in cattedra, per spiegare la differenza fra linee programmatiche programma Piano, progetto, azioni allocazione delle risorse, ma le linee programmatiche devo ricordare a qualcuno che non sono un libro dei sogni. E il documento che abbiamo prodotto come coalizione, vogliamo parlare di maggioranza, minoranza come lo vogliamo chiamare, la chiamiamo, però il documento che è stato approvato è un documento che ha sia la concretezza che la lungimiranza e consentitemi anche di dire una certa autorevolezza, come merita una città come la città di Matera, Città internazionale che è piena di sfaccettature, di attese, di bisogni che dobbiamo affrontare, io spero, con la condivisione maggiore possibile in quest’Aula. Con la responsabilità e l’apertura che avete dimostrato tutti, maggioranza e opposizioni nel venire incontro ad un’esigenza che non è l’esigenza di un Sindaco, non è l’esigenza di una Giunta che non risponde a logiche spartitorie. Ma sono esigenze che riguardano la nostra città. Più volte si è fatto riferimento ad un ipotetico blocco che sta vivendo l’attività di governo della città, io vi invito a contare i Consigli comunali che abbiamo avuto dal 30 giugno ad oggi con una pausa estiva agostana, noi ci siamo incontrati e abbiamo discusso in modo costruttivo in qualche volta anche un po’ aspro, ma questo è l’ottavo Consiglio comunale abbiamo in questi Consigli comunali, abbiamo approvato una variazione di bilancio importante che consente di andare avanti garantendo livelli di assistenza nel settore del welfare, garantendo il rifacimento di tutte le aree gioco dei parchi, garantendo tante cose dalle più piccole a qualcuna anche simbolica e lungimirante, ma sicuramente sicuramente dimostrando a noi, così come siamo qui, tutti quanti insieme, compresa la Giunta che ringrazio per il lavoro che sta facendo adesso, anche in giro per la città, con la Giunta itinerante. Andiamo avanti con la propensione ad un dialogo senza sottovalutare tutte le questioni emerse, rimarcate e che conosciamo molto bene. Come la questione politica che affronteremo come forze politiche per andare avanti e garantire la governabilità ancora più stabile della nostra Matera e nell’interesse dei nostri cittadini. Oggi direi che è una giornata in cui abbiamo dimostrato di volere il bene della città e vi ringrazio per questo. Se ce ne fosse ancora bisogno.” Tutto rinviato dunque in attesa del completamento della maggioranza, della giunta, della presidenza del consiglio, delle commissioni consiliari. Non necessariamente in questo ordine. Prima di iniziare i lavori, i consiglieri hanno osservato un minuto di raccoglimento per il decesso di padre Basilio Gavazzeni, parroco antiusura scomparso qualche giorno fa e che ha lasciato un profondo segno della sua azione nella città. Mentre il Sindaco ha presentato la struttura di staff che ha recentemente nominato: la dottoressa Maria Rita Iaculli, già viceprefetto più volte Commissario, e il giornalista Giovanni Veglia, la prima Capo di Gabinetto, il secondo nel ruolo di portavoce.