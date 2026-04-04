La Natura si riprende tutto. E Malvasi denuncia la mala gestione del territorio

Le calamità naturali, a rischio e perdita di vite umane e con danni a cose e infrastrutture, non avvengono per un destino avverso ma sono frutto di mediocrità, superficialità o carenza nel programmare la manutenzione del territorio. E i danni procurati dalla esondazione dei fiumi Basento e Agri, con il movimento di frane, il crollo di strade e case ne sono la conferma. Francesco Malvasi per tavolo verde Basilicata punta il dito, e non è la prima volta che lo fa, contro quanti- a cominciare dalla Regione- dovrebbero coordinare e intervenire per tempo su una regione, la Basilicata, che è da sempre sulle stampelle. C’è da rifondere i danni, mettere una ”pezza” e ripristinare per quanto possibile- con i tempi delle procedure e della burocrazia- quello che le calamità hanno compromesso.Non meravigliamoci, poi, se avanzano spopolamento ed emigrazione…



È la mala gestione del territorio la principale causa del disastro.

I danni provocati dall’ annunciato maltempo al sistema agricolo e al Paesaggio Agrario Lucano in termini di perdite economiche dirette ed indirette ai produttori agricoli e alle strutture ed infrastrutture pubbliche sono di diverse centinaia di milioni di euro.Una stima attendibile può essere fatta solo dopo che le acque tracimate dai fiumi e dai canali di Bonifica mettano a nudo il vero volto della natura e dopo che le colture arboree ed erbacee riprendano il naturale ciclo biologico,anche se molte sono state già segnate da danni irreversibili.Parimenti per le caratteristiche chimiche fisiche di migliaia di ettari di terreni agro silvo pastorali.Un vero disastro ambientale,economico che sfigura il volto fragile del territorio lucano montano,collinare e della pianura e degli altori del quaternario Metapontino.Un disastro prevedibile e più volte annunciato e denunciato da Tavolo Verde Puglia e Basilicata con pubblicazioni e con dibattiti anche in sede istituzionali.Il disastro è la conseguenza quasi naturale della MANCATA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: I corsi fluviali e le golene fluviali abbandonate dai tempi dei Greci,tranne che per il Basento la dove furono spesi negli anni 80 circa 120 miliardi di lire ,non per migliorare le fluenze e il corso delle acque ,ma per realizzare argini che si sono dimostrati addirittura peggiorativi per il decorso delle acque rallentandone la velocità e il tempo di corrivazione.Per non parlare della regimentazione delle acque della Bassa Metapontina gestita dal Consorzio di Bonifica la cui attività bonificatoria si è trasformata negli anni in attività di abbandono e di vergognosa vessazione ai danni del territorio e dei produttori agricoli che ha contribuito al fallimento di molte aziende agricole.



Per amor del vero non è la prima volta che disastri di simile portata si verificano,così come non è la prima volta che i personaggi del governo della cosa pubblica si sono attivati per monitorare gli sviluppi del mal tempo promettendo interventi e solidarietà a chi è stato colpito dalla “sciagura”.Tuttavia questa volta cogliamo dalle parole pronunciate dall’ Assessore all’ Agricoltura Cicala in un incontro svoltosi a NovaSiri una preoccupante novità e una impressionante omissione: secondo l’ incapace ed inadeguato Cicala ,il primo passo da fare è quello di attivare dei bandi già previsti per il mondo agricolo,ed eventualmente percorrere la strada della “richiesta di riconoscimento dello Stato di calamità naturale” sentite le tradizionali Organizzazioni di Categoria come Coldiretti,C I A, Copagri e qualche altro cavaliere servente.

La stessa strada,le stesse parole,la stessa buffonata seguita per risolvere il problema della Emergenza idrica del passato per la quale i produttori agricoli hanno ricevuto solo danni e nessun ristoro.

La straordinarietà del caso in questione richiede ben altro se si vuole veramente giungere a dare risposte concrete alle comunità colpite: in primo luogo e’ necessario mettere insieme tutte le forze politiche e sociali di cui dispone la Basilicata per chiedere la nomina di un Commissario Straordinario in Capo alla Protezione Civile supportato da una unità di crisi riconosciuta anche dall’ Unione europea con coperture finanziarie nel quadro della soluzione della vecchia e mai superata “Questione Meridionale”nelle cui priorità vi siano : il superamento del divario infrastrutturale,della salvaguardia e valorizzazione delle risorse agro ambientali,le politiche per la messa in sicurezza del territorio con relative misure di accompagnamento per fermare lo spopolamento e per attivare virtuosi processi occupazionali produttivi e non speculativi

Governatore Generale Bardi, Assessori Latronico,Pepe,Cicala ed altri,minoranze e non sappiate almeno in questa circostanza cogliere le opportunità di ritrovare l’orgoglio e la dignità che emergono

dall’ ennesimo disastro che ha colpito le genti e gli interessi dei Lucani.

Per TAVOLO VERDE PUGLIA E BASILICATA Prof Francesco Malvasi.