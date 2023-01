La moda, dalle passerelle al palcoscenico del Teatro Traetta di Bitonto

A Bitonto, la moda, in chiusura delle festività natalizie, si è trasferita dalle passerelle al palcoscenico del teatro. È accaduto giovedì 5 gennaio, quando al Teatro Traetta è andato in scena “Moda a Teatro”, evento organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con l’Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di Bitonto.

“La serata, -si legge in una nota degli organizzatori- condotta dal “presentattore” e volto di Teleregione Christian Binetti, è stata un omaggio a Raffaella Carrà con l’esibizione della sosia nazionale Tiziana Loconsole. Sempre magnifico il défilé dell’atelier Miss and Lady di Giulio Lovero con le bellissime modelle truccate e acconciate da Arke’ Scuola di estetica e acconciatura di Alessandra Centrone.

Una capsule per signora ha portato in passerella, in via del tutto eccezionale, anche le donne over. Ad intrattenere il pubblico, la potente voce del tenore Luigi Cutrone e le coreografie del Dance Team De Palo. Si ringraziano Giuseppe Carone photography, Decaro Gioielli.”