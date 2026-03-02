lunedì, 2 Marzo , 2026
Cronaca

La mobilitazione del PD in Basilicata per il NO al Referendum costituzionale

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Nel fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo i Circoli del Partito Democratico della Basilicata hanno promosso una mobilitazione diffusa in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Decine di banchetti informativi hanno animato piazze e quartieri, coinvolgendo volontari, amministratori e dirigenti locali in un confronto diretto con i cittadini.” Lo scrive in una nota il senatore Daniele Manca, commissario regionale del Pd Basilicata, il quale sottolinea “che il referendum non riguarda singole categorie ma l’equilibrio dei poteri e l’autonomia della magistratura, principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.” Ciò perchè, secondo Manca, “la riforma non interviene sui reali nodi della giustizia ma modifica un assetto di garanzie che tutela i diritti dei cittadini e la separazione dei poteri. Per questo il voto del 22 e 23 marzo rappresenta una scelta di grande rilievo istituzionale.” Ed in tale quadro annuncia che “La mobilitazione proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative territoriali per promuovere informazione e partecipazione consapevole.”

Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
