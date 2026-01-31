La miseria di un centro destra che non molla i mini vitalizi…con alcuni ex che già azzannano la torta.

Sono i Fratelli d’Italia coloro che più difendono a spada tratta “il regalino” che i consiglieri regionali del centro destra si sono fatti a fine anno a spese dei lucani. E guarda caso chi c’è tra coloro che hanno già approfittato per paura che poi qualcosa cambiasse a seguito delle proteste dei cittadini, delle forze sociali e dei partiti di opposizione che hanno presentato una proposta di legge di abrogazione delle norme che hanno ripristinato i cosiddetti “mini vitalizi“? Ma proprio il “fratellino” più autorevole di Basilicata. Il coordinatore regionale Piergiorgio Quarto che, proprio ieri ospite di un talk -a petto in fuori- rivendicava che “i mini vitalizi non sono privilegi ma diritti“, circostanza decantata oggi, da un lacchè -della stessa cordata editoriale del talk e che si nasconde dietro l’anonimato- pensate, come un atto di coraggio…. per averci messo la faccia (senso del ridicolo a parte). Ma quale coraggio…era solo il banale infantile mettere le mani avanti, sebbene intrise nella marmellata, di chi sapeva di aver già inviato una pec agli uffici della Regione per l’incasso del malloppo. Per assicurarsi proprio di non perdere quel mini vitalizio da ex consigliere regionale, prima che qualcuno come promesso (ma opportunamente rinviato nell’ultimo consiglio) cambiasse la norma e lo lasciasse a bocca asciutta. A quel prezzo il coraggio uno se lo fa pure venire. C’è chi la chiamerebbe miseria. Ma tant’è. Una miseria, comunque, condivisa con colleghi leghisti e non. Così come ci informa Leo Amato su Il Quotidiano del Sud -L’Altravoce oggi, ovvero che: “Il coordinatore regionale dei Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto, Dina Sileo (Lega), Gino Giorgetti (M5S e poi Misto) e Massimo Zullino (Lega e poi Bacc)” sono stati i primi quattro ex consiglieri regionali richiedere i mini vitalizi “tutti retroattivi e spesati coi soldi per la beneficenza, malgrado l’impegno del governatore Vito Bardi a eliminare questa possibilità.” Amato ricorda che, infatti “Ieri sera, venerdì 30 gennaio 2026, è scaduto il termine entro il quale i consiglieri regionali non più in carica dovevano richiedere l’accesso al nuovo sistema previdenziale per i componenti del parlamentino lucano.

Già in mattinata, quindi, nella casella di posta elettronica certificata dell’Assise regionale si sono materializzate le richieste di un manipolo di ex che ha deciso di non lasciarsi scappare l’affare della vita. Nonostante l’indignazione diffusa che nei giorni scorsi ha portato oltre 30mila cittadini a firmare per la cancellazione della legge approvata a metà dicembre, e l’avvio di una campagna per il primo referendum abrogativo regionale.” QUI il link all’articolo di Leo Amato. Questo nel mentre tardano a palesarsi le modifiche annunciate da Bardi, e con le opposizioni che hanno depositato una proposta di abrogazione totale dei “mini vitalizi”, che dovrebbe giungere in aula consiliare il prossimo 10 febbraio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.