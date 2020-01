E’ fissata per lunedì 13 gennaio 2020 la visita istituzionale di Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, al Centro Ricerche dell’ALSIA “Metapontum Agrobios”, ubicato nel Polo di Pantanello a Metaponto (Bernalda, MT).

L’appuntamento è organizzato dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, d’intesa col Dipartimento delle Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata, e verterà proprio sul ruolo strategico dell’Agenzia come centro di eccellenza per la ricerca e per il trasferimento delle innovazioni in agricoltura.

Nel programma della visita della Ministra, che si svolgerà dalle 15.00 alle 17.00, è previsto l’incontro con i rappresentanti dell’ALSIA e della Regione nella sala riunioni del Centro Ricerche, la visita ad alcuni dei laboratori dello stesso Centro, e un incontro con le Organizzazioni di produttori agricoli dell’area metapontina.

Ai lavori della giornata parteciperanno il direttore dell’ALSIA, Aniello Crescenzi, e l’Assessore regionale alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli.