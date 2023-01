La mensa scolastica a Matera (forse) riparte la prossima settimana

“Dopo dieci giorni di imprevedibili disagi, scaturiti dal passaggio di consegne tra vecchia e nuova gestione, la prossima settimana riparte la mensa scolastica nelle scuole cittadine, con il servizio della società romana “Vivenda Spa”.” E’ la notizia tanto attesa dalle famiglie che fornisce il sindaco, Domenico Bennardi, con una nota in cui ricorda “che in questi giorni con gli uffici e l’assessore alla Pubblica istruzione, Valeria Piscopiello, si è adoperato per affrontare tutti gli imprevisti tecnici e anche le particolarità di una trattativa sindacale complessa ed articolata, ma necessaria a garantire la ricollocazione funzionale di tutto il personale assorbito dalla precedente gestione.” Ma, aggiunge Bennardi: “Solo per questa ragione non è ancora possibile indicare la data precisa, pur essendo Comune e gestore già pronti.” Dunque non è ancora indicato il giorno preciso di ripresa della fornitura del servizio. La ragione? Il sindaco spiega che: “Si sta chiudendo una trattativa piuttosto tribolata, visti gli ultimi ritardi scaturiti solo dalla gestione del personale, composto da 65 unità, con una ostinata ed inspiegabile resistenza sindacale, ormai rimasta unico ostacolo alla piena riattivazione del servizio, visto che il Comune ha concordato con il gestore la predisposizione di attrezzature e locali per la preparazione e somministrazione dei pasti.” Ma se non è sicuro che il servizio riparte, tant’è che sembra di capire….ci sarebbe anche in capo a chi addossare la responsabilità: l'”ostinata ed inspiegabile resistenza sindacale” (che magari sta facendo il proprio mestiere in difesa dei 65 lavoratori), perché fare questo frettoloso annuncio? Forse per sminare la protesta in programma domani pomeriggio dinanzi al municipio? (https://giornalemio.it/cronaca/scuola-e-disagi-i-genitori-e-non-solo-protestano/)

