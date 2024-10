La Medicina di sesso genere: il 26 ottobre incontro a Potenza

Gli uomini e le donne, pur essendo soggetti alle medesime patologie, presentano sintomi, progressione di malattie e risposta ai trattamenti molto diversi tra loro. Di qui la necessità di porre attenzione allo studio delle differenze sesso e genere-specifiche delle malattie inserendo questa nuova dimensione della Medicina in tutte le aeree mediche per contribuire all’ottimizzazione del processo di prevenzione e cura nel suo complesso attraverso una sempre più efficace personalizzazione degli interventi.

Si terrà il prossimo 26 ottobre alle ore 9:00 il convegno “La Medicina di sesso genere: nuove approcci alle cure, applicazioni cliniche” ideato e promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico di Potenza presso la sede dell’Audutorium Potenza Futura in Viale Marconi a Potenza.

La Medicina di sesso – genere non è una nuova specializzazione medica ma è una nuova dimensione della Medicina che inserisce un approccio innovativo sesso e genere specifico alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie.

Al convegno parteciperanno relatori come Elena Ortona, Annamaria Moretti, Giuseppe Terrazzano, Vincenzo Brancaleone, Luca Busani, Anna Ruggieri, Claudia Cataldo, Roberta Masella, Angela Ostuni, Luigi Milella, Silvana Capasso, Raffaele Ivan Cincione, Gabriella Grassi , Rocco Paternò, Elena Carovigno, Nancy Lascaro, Giuseppina Di Santo, Anna Maria Bochicchio, Teodosio Cillis, Giuseppina Gallucci, Simona Carmignano, Giovanna Vitale, Giuseppina Di Santo, Mariarosaria La Becca , Eugenia Lasorella, Valentina Mauriello, Marica Palma Sapio, Manuela Botte e Alba Capobianco.

Oggi grazie alla Medicina sesso-genere si è passati da una visione incentrata sull’interesse delle malattie a una medicina centrata sulle esigenze dell’individuo di cui si riconosce come valore l’unicità.

Nel corso del convegno verranno analizzate numerose patologie con l’obiettivo di aggiornare, le conoscenze sulle diverse manifestazioni cliniche e di valutare l’appropriatezza e l’efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici in un’ottica sesso e genere specifica, estesa anche all’approccio One-health, allo scopo di trasferire nella pratica clinica le conoscenze acquisite.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.