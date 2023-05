La materana Mariangela vince 35 mila euro ad Affari tuoi

Protagonista della puntata di questa sera su RaiUno, del programma condotto da Amadeus, “Affari tuoi“….dopo lunga attesa da “pacchista fortunata” per i concorrenti che l’hanno preceduta (nel senso che ha aperto nelle puntate in cui è stata presente in media pacchi con importi non troppo altri), è stata la logopedista materana Mariangela, accompagnata dal fidanzato Roberto. In sorte ha avuto assegnato il pacco numero 15 che ha portato sino alla fine. Dopo una partita in cui ha rifiutato un cambio e diverse offerte, ha avuto la saggezza, quando è rimasta con quattro pacchi finali, di non farsi tentare dal colpaccio. Che a molti è costato tornare a casa a mani vuote.

Lei, invece, nonostante ci fosse ancora il super pacco “rosso” da 300 mila euro e solo uno “blu”, ha deciso di accettare la proposta del “dottore” di 35 mila euro. Che poi si è rilevata essere la scelta giusta perchè nel suo pacco c’erano solo 10 mila euro.