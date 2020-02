Soddisfazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera per la nomina di una propria iscritta (Arch. Guida Antonella) a componente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici , che viene espressa dal presidente De Finis nella nota che segue.

COMUNICATO STAMPA

L’Arch. Guida Antonella al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

A nome mio e del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Matera, esprimo compiacimento per la nomina della professoressa Antonella Guida, nostra iscritta, in qualità di componente del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Quest’Ordine è e sarà a fianco dell’architetto Guida nel perseguire nuovi obiettivi e nuovi traguardi a vantaggio dell’intera categoria. Questa nomina è la comprova che la qualità e l’impegno premiano sempre.

Il Presidente

Arch. Pantaleo DE FINIS

Matera 27 febbraio 2020