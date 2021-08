Un invito a rischiare e a programmare. Antonio Serravezza, cittadino globetrotter, fa il turista che si guarda intorno scuotendo la testa tra un urlo di soddisfazione per le Olimpiadi e uno sguardo ricorrente a quello che si può e si dovrebbe fare per dare uno scossone all’economia locale. Il covid ha inciso eccome sull’economia materana, ma se non si lavora sodo facendo tesoro di delusioni e fallimenti del passato avremo sempre un futuro di corto respiro, legato a eventi spot ( G20, uscita film James Bond) o di piccolo cabotaggio. Il nodo è sempre lo stesso e si chiama programmazione, che metta da parte una volta per tutte la politica dalle ‘’mani libere’’ che favorisce condizioni e posizioni individuali, cura di orti e orticelli e lascia buchi organizzativi che rappresentano un danno di immagine e di credibilità. I ritardi di organizzazione e le evidenti pecche di comunicazione sui bus navetta per Bari e Ferrandina, operativi da fine luglio al 30 novembre, sul cartellone estivo da autoconsumo, l’assenza di una card unica ( già evidenziata durante Matera 2019) per abbattere i costi di accesso a musei e contenitori culturali sono alcuni dei limiti, usiamo un eufemismo, di una offerta turistica non organizzata perché continua a mancare un ‘’piano’’ gestito da professionalità che lo facciano a tempo pieno. Ricordate il ‘Patto per il turismo sostenibile E-Matera’’ del febbraio scorso? Se ne sarebbe dovuto riparlare dopo il G20…Ma con una svolta precisa. Quando? Come? Aspettiamo… E ritorniamo alla pecca di sempre : la programmazione e con le adeguate professionalità per essere credibili sul mercato delle vacanze. Se non si fa un motivo ci sta…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Sono circa tremilacinquecento le imprese che sono effettivamente scomparse in Basilicata nei diciotto mesi di pandemia secondo i dati pubblicati. Un dato che non riflette in maniera limpida la realtà purtroppo, in quanto gli aiuti pubblici stanno tenendo a galla anche imprese quasi inattive. Sono le aziende che operano nel commercio a soffrire di più. Tre imprenditori su quattro sono però soddisfatti dell’andamento della campagna vaccinale ma, tra saldi che non decollano e l’obbligo di green pass, la fiducia degli operatori del terziario è in brusca frenata. La campagna non è però sufficiente a lasciarsi alle spalle l’emergenza sanitaria: il virus continuerà infatti a circolare.



L’adesione ai vaccini è la premessa per una ripartenza decisa dell’economia, soprattutto per i settori del commercio non alimentare e per il turismo, i più penalizzati da questo anno e mezzo di emergenza. Matera sta vivendo dal 2019 maggiormente con il turismo dove ci sono già i primi segnali di rallentamento in merito alle prenotazioni per poter portare a termine la stagione estiva. Oltre all’obbligo del green pass, pesano le paure legate all’aumento dei casi e alla circolazione delle varianti. Tutti questi fattori combinati insieme hanno già provocato più di una disdetta. Comunque dobbiamo andare avanti e pensare al periodo florido per il turismo che inizierà a fine novembre per terminare alla befana 2022. Il tempo corre e ci sfugge strizzandoci un occhio. Proviamo a programmare e anche, perché no, a rischiare.