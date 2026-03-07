La masciara lucana Vs pastori evangelici di Trump! Roba da matti!

Ma come non si deve estinguere questa umanità? Ci rendiamo conto a che punto di regressione stiamo arrivando? Ma l’avete vista quella specie di esorcismo di una banda di invasati intorno al Gangster biondo che si crede padrone del mondo? Lo stesso che la nostra presidente del consiglio e il suo vicepresidente vorrebbero candidare al Nobel per la Pace? Ma li avete visti tutti assorti, quasi in trance, recitare: “Preghiamo affinché la tua benedizione scenda su Trump. Affinché la saggezza del Cielo riempia il suo cuore e la sua mente. La tua protezione sulle nostre truppe”?

Come se Dio, ove esistente, avesse pure voglia di benedire pazzi e criminali che stanno devastando il suo “creato” oltre che mietendo tante vittime innocenti. Ma l’assurdità è che questo accade dopo che l’umanità pensava di aver fatto passi in avanti rispetto al medio evo…… e soprattutto che c’è tanta gente che lo ritiene normale, non roba da TSO. Ci sarebbe da ridere, ma purtroppo c’è solo da piangere, considerata la distruzione e morte che deriva all’umanità nell’avere al vertice di nazioni che si ritenevano avanzate personaggi di tale squallore. Nonché capi di governo di tantissimi altri Paesi che li seguono, senza vergognarsene. E magari ci portano in guerra dietro a questi esaltati. Comunque, un qualche sorriso possiamo comunque concedercelo con il divertente video, prodotto con l’intelligenza artificiale e pubblicato in queste ore dal profilo Basilicanti, in cui si oppone a quella banda di invasati USA, una nostra più sobria “masciara” del Sud all’opera, con le sue dita sulla fronte del presidente USA e la sua cantilena, a fargli una “sfascnateur“. Lo trovate a questo QUI, cliccando su questo link: https://www.facebook.com/reel/1310672757556220. Chissà che anche a distanza lo faccia rinsavire e si metta fine a questa discesa agli inferi.