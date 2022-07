La Martella trait d’union per un rilancio nel solco di Adriano Olivetti

Ed è quello che auspicano in tanti, a cominciare dai martellesi e da quelli che lo sono diventati per un giorno ( musicisti e accompagnatori dell’orchestra di fiati di Settimo Vittone (Ivrea), da quanti come l’associazione ”Amici del borgo”, impegnati per le celebrazioni del 70° anniversario che ricadrà il 17 maggio 2023, dal Comune di Matera, dalla Fondazione ”Adriano Olivetti” che hanno firmato un protocollo di intesa, dopo i ‘contatti” rimasti tali nell’anno di Matera capitale europea della cultura 2019. Ma c’è posto per tutti. Si tratta di mettersi a lavorare di buona lena, con lungimiranza, con un gruppo di lavoro, un comitato scientifico – come ha suggerito Paolo Paladino, che con l’altro Paolo, Grieco è soddisfatto per quanto realizzato finora. E’ la volta buona, anche per il sindaco Domenico Bennardi, l’assessora alla città e al territorio Rosa Nicoletti e dalla presidente della Fondazione ”Adriano Olivetti” Cinthia Bianconi. Il primo passo è stato fatto ora si tratta di tirare fuori priorità cose da fare e persone che devono attuarle e seguire. A La Martella, ricordatelo, forti di uno spirito identitario di appartenenza, sono testardi (capatost) come muli e sanno dove vogliono arrivare per difendere la memoria del borgo e lavorare al suo futuro.



Il Comune di Matera e la Fondazione ”Adriano Olivetti”, intanto hanno sottoscritto in piazza Montegrappa, un protocollo di intesa con l’obiettivo di attivare un rapporto di collaborazione rivolto alla tutela, fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Borgo La Martella, nato negli anni Cinquanta con la prima legge speciale sui rioni Sassi, anche grazie all’esperienza di un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti. L’intesa, sottoscritta dal sindaco Domenico Bennardi e dalla presidente della Fondazione Cinthia Bianconi, prevede che il Comune si renda disponibile, a titolo non oneroso, salvo ulteriori atti connessi a progetti specifici e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, a riconoscere alla Fondazione A. Olivetti un ruolo di collaborazione scientifica e progettuale per la tutela e la valorizzazione dell’eredità olivettiana sul territorio lucano, in particolare al Borgo La Martella. Supporterà le proposte progettuali che la Fondazione intenderà attivare in ambito territoriale, insieme con altri soggetti di rilevanza locale e nazionale, pubblici e privati. La Fondazione Adriano Olivetti, da parte sua, si rende altresì disponibile a collaborare con il Comune di Matera nel progettare interventi di tutela e valorizzazione culturale a Matera e nella provincia materana; proporre progetti e iniziative da attuare a Borgo La Martella e nei “quartieri del risanamento” dei rioni Sassi. Supporterà il Comune di Matera nella promozione, nell’allestimento e nell’organizzazione di un servizio bibliotecario ed informativo di elevata qualità e rispondente agli standard nazionali o europei, presso l’edificio ristrutturato del quartiere Spine Bianche. Immobile destinato ad accogliere il fondo storico documentale dell’intellettuale Leonardo Sacco; supportare il Comune di Matera nell’avviamento e nel potenziamento del Laboratorio Urban Center (LUC) . La firma dell’intesa avviene nell’ambito di un gemellaggio tra Matera e Ivrea, e in particolare tra le orchestre di fiati del borgo La Martella e inCrescenDO di Settimo Vittone (Ivrea) nell’ambito dei 70 anni della fondazione del borgo, che ricadrà il 17 maggio 2023.