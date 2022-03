Il rinnovo dell’organigramma è avvenuto nel mese scorso, con la elezione a presidente del giovane Eustachio Cuscianna, ma i problemi sono ancora lì. E non per responsabilità dei residenti del borgo La Martella, che non hanno mai mollato di un centimetro, ma perchè il ”faremo, diremo e stiamo per fare …” di enti locali e Istituzioni deve fare i conti con emergenze, programmazioni carenti e a volta con un rinvio delle individuazioni e assunzioni di responsabilità che lasciano le cose come stanno. Anzi, a volte, le aggravano. Al Comitato ”Ludovico Quaroni” queste cose le sanno e ritorneranno alla carica per risolverle. Sul quando e come ? lo sapremo nei prossimi giorni. Al nuovo direttivo, presieduto da Eustachio Cuscianna, gli auguri di buon lavoro e un ”grazie” a quanti hanno lavorato con il vecchio presieduto da Tommaso Martinelli.



LA NOTA DEL COMITATO LUDOVICO QUARONI

Si sono svolte al principio del mese di febbraio le elezioni dei nuovi Organi Statutari del

Comitato Quaroni. Il Consiglio Direttivo ha eletto Eustachio Cuscianna quale nuovo Presidente del Comitato Quaroni. Nominati anche il Vicepresidente Giovanni Oliva, il Segretario Leonardo Montemurro, il Vicesegretario Pasquale Di Pede, il Tesoriere Roberto Di Cecca ed i Consiglieri Nunzio Ambrosecchia e Pino Santospirito. Il Consiglio all’unanimità, su proposta del Presidente Cuscianna, ha inteso conferire la carica di Presidente Onorario al Past President Tommaso Martinelli.

L’incontro ha segnato il passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Consiglio Direttivo.

Tante le cose fatte negli ultimi tempi, dalla ferma e determinata opposizione, impersonata dal Presidente Martinelli, alla proposta della Amministrazione Comunale tesa alla realizzazione di un impianto per il Biometano presso la discarica della Zona Industriale di La Martella.

Tante le cose ancora da fare, motivi alla base della fondazione del Comitato, dal differimento del tracciato dell’elettrodotto TERNA, all’esecuzione, a cura dell’ANAS, delle corsie di accelerazioni alle rampe di immissione per il Borgo inerenti il 1° Tronco del 1° lotto della SS 655 Bradanica.

Il neo Consiglio Direttivo del Comitato Quaroni, guidato dal Presidente Eustachio Cuscianna,

assicura tutti gli iscritti e l’intera Comunità che, con la determinazione di sempre, profonderà il miglior impegno in favore del Borgo La Martella.