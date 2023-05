La Martella buon compleanno. Con la scenografia dei piccoli

Lo avevamo scritto il 16 maggio nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/con-i-bimbi-della-manzi-la-vigilia-della-festa-dei-70-anni-al-borgo-la-martella/ evidenziando come proprio i ragazzi della scuola ”Alberto Manzi” e gli altri, più grandi, che studiano in città, sono il futuro di un borgo che conserva identità e valori della comunità dei rioni Sassi. E la cerimonia del 17 maggio 2023, a 70 anni dalla inaugurazione di quella comunità rurale, nata con l’esperienza olivettiana di ”Comunità” e con la prima legge speciale di risanamento degli antichi rioni di tufo approvata dal governo guidato da Alcide De Gasperi, lo ha confermato.



Visto dall’ alto quel numero 70….disegnato dai bimbi e con i colori dell’arcobaleno, sulla torta …di piazza Montegrappa, sono una bella prova di organizzazione e volontà di portare avanti il progetto. Merito degli Amici del Borgo, da Paolo a Paolo, da Paol a Donato… che hanno voglia di divertirsi e di tenere la testa al gioco. Non è finita anche se il programma, per vari motivi è stato ridotto. Ma c’è tempo per rivedersi, giusto tra un mese: il 16 e il 17 giugno con il pranzo di comunità e altri eventi serale. E chissà che per quella data, come ci hanno chiesto alcuni bambini alla vigilia e in occasione della inaugurazione della mostra fotografica, il teatro Ludovico Quaroni non venga affidato – almeno temporaneamente- all’Associazione Amici del borgo, in attesa di un bando che ancora non c’è nè nella forma e nè nei contenuti. E l’affidamento sarebbe il miglior atto concreto, di buon volontà e di responsabilità, per dar corpo e in maniera concreta a quanto seminato (protocolli di intesa aperta) in tre anni per il compleanno dei 70 anni. Se non dovesse accadere bimbi e residenti pronti a scrivere sulla piazza uno ”0” in condotta per quanti annunciano ma non sono conseguenziali…



L’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE LUCA BRAIA

Braia: 70 anni borgo La Martella. La periferia ritorni al centro delle politiche cittadini

“Doverosa la nostra presenza, questa mattina, alle iniziative per la celebrazione dei settant’anni nel quartiere La Martella, un borgo ormai di 2000 abitanti diventato luogo simbolo della nostra identità materana, un luogo che deve sempre più tornare al centro delle politiche cittadine.

Il Borgo La Martella rientra, infatti, perfettamente in quel concetto delle periferie da riportare al centro delle attenzioni politiche e amministrative. Soprattutto di farle tornare cuore pulsante della comunità materana stessa.

La cittadinanza residente al borgo deve essere valorizzata, come hanno fatto le associazioni APS ETS Amici del borgo nell’organizzare la manifestazione e i festeggiamenti, e deve oggi avere la possibilità di guardare al futuro, ripensando a quello che è stato nel passato, anche attraverso l’utilizzo delle strutture di aggregazione, come il cinema di Quaroni, la piazza, il futuro centro sportivo che si sta realizzando nel campo La Martella. Senza dimenticare il rilancio della bella biblioteca dedicata a Olivetti.

Si potrebbero creare davvero le condizioni per un ulteriore rilancio e un riscatto di questa bella parte della città. Noi ci siamo, per fare la nostra parte.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe