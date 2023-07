La Martella 70…anche con il Premio del borgo italiano

E quell’evento letterario, che fa rete con tante piccole realtà del BelPaese, dove la dimensione dello stare insieme, è socialità, racconti, lettura non potrà che portare valore aggiunto ai contenuti e al programma per i 70 anni del borgo La Martella. Come non ricordare l’impegno di un imprenditore editore come Adriano Olivetti e la sua esperienza di Comunità, della quale si continua a parlare, di Leonardo Sacco con la sua ”biblioteca” donata alla Regione Basilicata per la simbolica cifra di 1 euro e in attesa di essere resa fruibile e valorizzata? E poi il teatro Ludovico Quaroni, in attesa da tempo della chiusura cantiere, e di una gestione che non può non passare- almeno temporaneamente- all’Associazione ”Amici del Borgo”? Spunti da portare avanti dopo l’evento di sabato 8 luglio, con la continuità di domenica 9 per quanti vorranno visitare il borgo, con un auspicabile fase di concretezza che non potrà che fare bene all’economia cittadina. Ma prima il Premio letterario ”Il borgo Italiano” con un programma di eventi che prevede la mostra mercato di produttori e artisti locali, la presentazione di libri, declamazioni poetiche, la degustazione de ”la crapiata” piatto tipico della tradizione contadina ed escursioni alla scoperta di storie e architetture dei luoghi .L’evento rientra tra i festeggiamenti del 70° anniversario della fondazione del borgo, nato con una legge speciale sui Rioni Sassi e caratterizzato da un progetto coordinato dall’imprenditore piemontese Adriano Olivetti. Il programma è stato illustrato in Municipio nel corso di una conferenza stampa dal fondatore e organizzatore del Premio, David Spezia, coni rappresentanti dell’associazione “Amici del Borgo” , il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore alla cultura del Comune di Matera, Tiziana D’Oppido e il direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Giovanni Padula. Il premio -hanno detto gli organizzatori – intende promuovere e divulgare la letteratura italiana che fa riferimento ai piccoli centri italiani definiti comunemente ‘borghi’ e far conoscere gli autori e il loro territorio, creando un ponte tra le realtà locali”Alla manifestazione hanno partecipato 117 scrittori di altrettanti borghi italiani, che hanno fatto registrare il numero più alto nelle precedenti sei edizioni del premio, che quest’anno andrà -nelle diverse sezioni- a scrittori dei borghi di Portofino (Genova) , Armento(Potenza), Otranto (Lecce)e Colledimacine (Chieti). E poi le menzioni speciali e la squisita accoglienze degli ”Amici del Borgo”.



Sabato 8 luglio, a partire dalle ore 17 e fino a tarda sera, La Martella ospita la settima edizione del premio letterario “Il borgo italiano”, che coinvolge autori provenienti da tutta Italia, che potranno – nell’ occasione – vivere per un week-end l’atmosfera ospitale e coinvolgente del borgo materano.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati e promossi dall’associazione “Amici del Borgo” in occasione dei 70 anni dalla nascita di La Martella ed è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa svoltasi nella sala Mandela del Comune di Matera.



Oltre al presidente dell’associazione, Paolo Grieco, erano presenti David Spezia, fondatore del Premio; il sindaco Domenico Bennardi; l’assessore comunale alla cultura, Tiziana D’Oppido, e il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Giovanni Padula, che con le rispettive istituzioni patrocinano le iniziative di questo importante anniversario, insieme al DICEM dell’Università degli Studi della Basilicata, alla Fondazione Adriano Olivetti e al CSV di Basilicata.

Fondato nel 2017, il premio letterario “Il borgo Italiano” è dedicato agli autori che raccontano i borghi d’Italia, per promuovere opere e territori e creare un ponte tra le realtà locali. Ogni anno il Premio sceglie un borgo per ospitare la cerimonia di premiazione e gli eventi collaterali e La Martella è stato quello scelto per l’edizione 2023, che ha visto la partecipazione di 117 opere in rappresentanza di 113 borghi, nelle sezioni “Romanzo inedito”, “Romanzo edito”, “Racconto inedito” e “Poesia inedita”.

«Numeri record – ha dichiarato in conferenza stampa David Spezia – generati indubbiamente dal grande appeal che il nome di Matera ha avuto sugli autori. I vincitori (tra cui c’è anche il lucano Luca Antonio Catoggio, ndr) saranno tutti ospiti a La Martella e nella mattinata di domenica, dopo una colazione di comunità, potranno scoprirne la storia in un’affascinante visita guidata».

«Succede sempre più spesso che Matera contribuisca al successo di manifestazioni di qualità – ha dichiarato il sindaco Bennardi – ma stavolta siamo ancora più soddisfatti perché questo Premio si svolge in questo nostro storico borgo, perché La Martella è Matera e quindi anch’essa è capitale europea della cultura, con tutta la legacy che ne deriva».

Non a caso la Fondazione Matera-Basilicata 2019 sta affiancando con entusiasmo l’associazione “Amici del Borgo” nella produzione degli eventi per il 70° anniversario di La Martella, fornendo supporto non solo economico ma anche professionale nella produzione. «A tale proposito – ha detto il direttore Padula – ringrazio Donato Loparco e Massimiliano Burgi per il lavoro svolto e sono felice di annunciare che, nei prossimi mesi, lanceremo proprio lì un ‘urban game’ che, partendo dalla figura di Adriano Olivetti (… ndr), incrocerà il tema degli archivi digitali e quello degli archivi della comunità del borgo e un convegno multidisciplinare che approfondirà la storia di La Martella dalla nascita ai giorni nostri, analizzandone successi e fallimenti».

«Matera non ha un centro e delle periferie, perché ogni quartiere della città ha una storia diversa da raccontare – ha detto invece l’assessore comunale alla cultura D’Oppido – e siamo contenti di aver contribuito a finanziare col bando eventi questo Premio letterario nel borgo di La Martella, facilitando anche il contatto tra le due realtà, perché si innesta in un percorso di protagonismo della comunità che sta generando esperienze significative».

«L’attenzione e il supporto istituzionale ci stanno motivando in modo ancora più forte in questo percorso di rilancio e di recupero di consapevolezza storica e culturale della comunità – ha detto il presidente dell’associazione “Amici del Borgo”, Grieco – che portiamo avanti ormai da anni e che, anche grazie a eventi come il premio letterario “Il Borgo italiano”, ci stanno connettendo – o riconnettendo – sempre più a Matera città, anche attraverso un lavoro più qualificato, basato sul supporto di tanti professionisti che stiamo aggregando attorno al progetto, guardando anche oltre il 70° anniversario».

Oltre alla cerimonia di premiazione, sabato, in piazza Montegrappa, nel borgo di La Martella, sono previste presentazioni di libri, allestimenti di stand enogastronomici del territorio, la degustazione della tradizionale Crapiata e reading di poesia.



