La Marcia della Pace Perugia-Assisi: un cammino necessario!

Ci sono esperienze che non si possono raccontare, nemmeno con le parole più belle. Bisogna viverle. La Marcia della Pace Perugia-Assisi è una di queste. Puoi provarci a spiegarla, ma non basta. Perché quello che si vive lungo quei 24 chilometri è un vortice di emozioni, una tempesta dolce che ti entra dentro, passo dopo passo. E di passi ce ne sono tanti. Ma quando sai che “esserci” è importante, persino i piedi – anche quelli di una pigra come me – diventano leggeri. Perché il peso che porti non è fatica, è speranza. È consapevolezza. Ho deciso di raccontarla da dentro, questa marcia. La mia marcia e quella di oltre 50.000 persone. Un’onda umana, potente e gentile, un fiume di colori che scorre tra le colline umbre, dalla testa alla coda del corteo. Ci sono tutti: i sindacati – con la Cgil in prima linea e la presenza di tutti i comparti, tra cui anche una folta delegazione di Matera dove ci sono anch’io per la Funzione Pubblica (https://giornalemio.it/cronaca/alla-marcia-per-la-pace-perugia-assisi-oggi-matera-ce/), i movimenti pacifisti, i gruppi pro Gaza, gli scout, le Acli, qualche partito.

Ma soprattutto… ci sono le persone . Persone vere. Persone di tutte le età, di tutte le origini, di tutti i sogni. Mi perdo nei loro accenti, nei sorrisi, nelle storie che si intrecciano come fili invisibili. Mi infilo nei discorsi con curiosità e rispetto, e sento che da questo luogo – scelto con convinzione – nasce qualcosa di più grande. Un’idea comune, uno sguardo condiviso: la pace. E capisci, ancora una volta, che la pace non è uno slogan. Nonostante gli striscioni, le bandiere, le scritte. No, la pace non è solo una parola scritta. La pace è quel sentimento ostinato che resiste nel tempo. È la forza che ti spinge avanti quando le gambe chiederebbero di fermarsi. È quella visione luminosa del cielo azzurro. È credere nella speranza – e commuoversi – quando nel bel mezzo della manifestazione, appare un vero arcobaleno.

La marcia è finita. E io, ora, faccio fatica a camminare. Ma faccio ancora più fatica a mettere in ordine tutte le emozioni che mi porto dentro. Entusiasmo. Partecipazione. Una voglia urgente di esserci. Condivisione. Riflessione. E anche preghiera – laica, cattolica, comunque intensa – che si esprime in ogni forma: chitarre, tamburi, canti, bandiere, slogan. C’è, sopra ogni cosa, la necessità profonda di dire: “Io ci sono. Io appartengo a quelle persone che credono nella pace. Io faccio la mia parte. Io sto dalla parte giusta.”

Dalla parte della pace!