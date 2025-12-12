La manifestazione a Melfi per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil

“La Basilicata sta morendo. Non lo dice la Cgil ma lo dicono i dati Istat e Svimez che raccontano di un Pil fermo e indietro rispetto al resto del Sud, una fuga dei giovani, soprattutto laureati, e di una desertificazione industriale e sociale. Cresce la cassa integrazione, mentre aumenta anche la percentuale di nuovi poveri, che hanno lavori discontinui. Gli interventi messi i campo sino a oggi dal governo regionale sono stati insufficienti. Per questo motivo chiediamo al governo Bardi di aprire una vertenza Basilicata a Roma ai ministeri competenti. Lo chiediamo oggi dalla piazza di Melfi, con un presidio e un corteo nell’area industriale di San Nicola, davanti allo stabilimento Stellantis, simbolo di quella che abbiamo chiamato vertenza Basilicata. Il nostro è un vero e proprio grido di allarme che ci auguriamo possa essere condiviso anche dalle altre sigle sindacali dopo lo sciopero di oggi, perché serve l’impegno di tutti, sindacati uniti, politica, istituzioni e mondo datoriale per ridare futuro e speranza a questa regione. È una lotta di giustizia sociale. Serve cambiare rotta subito, altrimenti la Basilicata è destinata a scomparire“. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, intervenendo oggi a Melfi allo sciopero generale indetto dalla Cgil. “Le grandi vertenze che sul territorio regionale coinvolgono multinazionali e importanti player – ha detto Mega – si stanno estendendo a macchia d’olio. Dopo Stellantis e il settore delle estrazioni petrolifere, adesso anche SmartPaper, realtà imprenditoriale storica del Potentino, rischia di lasciare a casa 400 lavoratori e lavoratrici, chiudendo le sedi storiche di Sant’Angelo Le Fratte e Tito. Alla Stellantis di Melfi la produzione è quasi ferma e si continua a procedere con la cassa integrazione e gli incentivi all’esodo. Gli esuberi stimati, considerando l’indotto, sono molto superiori ai numeri forniti dall’azienda, considerato che nel solo stabilimento di Melfi si è passati da 7000 dipendenti a 5040. L’area di crisi industriale complessa può essere considerato uno strumento per impedire lo svuotamento dei siti produttivi ma non garantisce prospettive future rispetto all’industria dell’automotive e al suo indotto. Ed è evidente come la grave crisi industriale e occupazionale si riverbera sulle condizioni complessive della nostra regione, dove è povero anche chi lavora, senza tralasciare le criticità infrastrutturali, sul welfare e sulla salute per le quali occorre soluzioni concrete”.

Oltre al segretario generale Fernando Mega, davanti all’ingresso B dello stabilimento Stellantis, si sono alternati gli interventi di delegate e delegati di Stellantis, SmartPaper e settore forestale. Tra gli interventi anche quello dei lavoratori della Tiberina (indotto Stellantis) in presidio permanente da circa 50 giorni. Ha concluso il segretario nazionale della Fiom Cgil, Samuele Lodi: “La Cgil con lo sciopero generale di oggi chiede al governo nazionale un passo indietro rispetto alla manovra finanziaria che investe nel riarmo e taglia su sanità, pensioni, istruzione. Tra le richieste del sindacato l’aumento di salari e pensioni, lo stop dell’innalzamento dell’età pensionabile, no al riarmo e investimenti su sanità e istruzione, contrasto alla precarietà e vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva. Lo sciopero generale ha due obiettivi: sostenere le categorie in tutte le vertenze aperte con le controparti per il rinnovo dei contratti scaduti, perché i salari vanno alzati innanzitutto con la contrattazione; lanciare una vera e propria vertenza – tutta di merito – nei confronti del Governo nazionale per cambiare la manovra di Bilancio sulla base delle richieste della Cgil e a livello territoriale per quanto riguarda la Basilicata.”