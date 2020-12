Dama e damerino, personaggi delle fiabe, calati nella magia del Natale sono i protagonisti della sequenza di luminarie natalizie che a Matera aprono a piazza Ridola, quella parte del cuore antico che ospita il neonato Museo nazionale di Matera, composto dall’ Archeologico ” Domenico Ridola” e dal ” Medievale di Arte Medievale e Moderna a Palazzo Lanfranchi. E l’effetto è dei soggetti e delle luminarie, nella serata dell’Immacolata, è di quelli che colpisce.



Conquistati i piccoli, che posano volentieri, davanti a luminarie ispirati ai bimbi delle favole. Ma anche tra gli adulti, dopo una posa nell’albero artistico di piazza Vittorio Veneto, c’è la curiosità per dama e damerino che sembrano invitare per un ballo a corte…

Un effetto che funziona e che avrebbe favorito l’ingresso ai due siti museali, come Palazzo Lanfranchi – ben illuminato- che fa da quinta anche luminosa a piazza Ridola e conduce al ”belvedere” Pascoli per ammirare l’effetto Presepe dei rioni Sassi.



Ma c’è altro da vedere come la facciata del Conservatorio musicale ”E.R Duni” in piazza del Sedile e le luci sospese di via delle Beccherie. Da vedere, in situ, e con lo struscio in sicurezza l’albero costruito davanti all’ingresso del cinema comunale Guerrieri, la cui accensione nella serata dell’Immacolata è stata fissata dal sindaco Domenico Bennardi, alle ore 22.00 per evitare assembramenti https://giornalemio.it/cronaca/questa-sera-alle-2200-in-streaming-accensione-albero-di-natale-di-matera/ . Per la serata inaugurale la diretta streaming, con la concorrenza della partita di champions league Barcellona-Juventus con la sfida tra gli attaccanti Ronaldo e Messi. Niente paura, foto e video gireranno…e da domani accensione in orario serale e con la raccomandazione a indossare la mascherina e a mantenere le distanze ”fisiche”, come è esatto dire e scrivere. Buon Natale sotto l’albero e con il Presepe allestito nell’atrio del cinema comunale, con l’apporto dell’Associazione Maria Santissima della Bruna e le statue in cartapesta realizzate dall’artista Andrea Sansone.