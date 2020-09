La Madonna del Persio torna nella Chiesa Matrice di Pomarico. Grazie al parroco don Vito Burdo, l’opera scultorea della Madonna col Bambino di Aurelio Persio, data l’attribuzione d’Anna Grelle Iusco del 1981), è tornata a poter esser ammirata nella navata dedicata al santo patrono della comunità cattolica pomaricana, presso la chiesa a san Michele Arcangelo appunto intitolata. Per questa opera d’arte si parla spesso di “capolavoro deteriorato”, tanto che era stato tenuto molti mesi a Matera con l’intento anche di recuperare i fondi necessari all’obbligatorio restauro.

“La Vergine in pietra – scrive in un commento a caldo Milena Ferrandina, critica d’arte che ha lungamente pressato perché la Madonna tornasse al suo posto – oggi si ammira nella nostra chiesa pomaricana e qui rimarrà in attesa, spero il prima possibile, di un appropriato restauro”.

Stiamo parlando di sicuro d’una delle bellezze più interessanti in assoluto custodite sul suolo pomaricano. Una fascino reso presenza da 133 cm di pietra scolpita dal Persio, nella prima metà del Cinquecento.

“Una Vergine – descrive sempre l’esperta Ferradina – che sostiene il Bambino come una amorevole madre terrena. Geometrie solide definite da volti squadrati e dalle profonde pieghe del manto. Ma la monumentalità delle forme – aggiunge con piglio attento Milena Ferrandina – si smorza dinanzi alla compartecipazione emotiva dei due personaggi: il Bambino scalciante e avvinghiato al corpo della Madre, la testa ruota, quasi richiamato dallo spettatore, la manina posta sul seno, una gambina sul braccio della Madre e il sorriso appena abbozzato lo riconducono ad una dimensione terrena. La Madre poi, – sottolinea la critica – meravigliosa, lo stringe forte a sé sostenendolo con le sue forti braccia”.

Dopo la riapertura al culto della Chiesa Madre, si può dire sicuramente che il rientro della Madonna è la seconda bella notizia alla quale la comunità pomaricana, per intero, dovrebbe guardare. Il capolavoro d’Aurelio Persio inoltre è uno dei tasselli di pregio che fanno di Pomarico paese da tenere in considerazione anche per i beni artistici e monumentali dei quali dispone e sui quali si dovrebbe sempre maggiormente puntare. Mentre, è sicuro, nei suoi margini sono custoditi altri fascinosi margini colorati da memorie e memorie il tempo potrebbe spazzar via, se non giustamente tutelati.

Su tutto, da sempre, il richiamo è alla cappella di Santa Maria della Nova adesso assaltata dalla vegetazione, coperta dalla natura che se la sta mangiando. Mentre il rischio più grande risiede nel timore che gli affreschi del suo interno possano andare perduti per sempre. Al pari delle storie dei frati che in quelle prossimità di Pomarico Vecchio hanno lungamente vissuto e dei racconti di tutta quella gente che per anni qui s’è recata carica di grezza ma genuina fede.

Dalla Vergine d’Aurelio Persio potremmo forse avere la forza per cominciare un percorso di riscoperta generale del resto.