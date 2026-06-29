La lucana Isa Grassano protagonista di “Insolita Rassegna”: cinque serate tra grandi firme della narrativa nel cuore del Salento

C’è anche la firma della giornalista e scrittrice lucana Isa Grassano tra i protagonisti di “Insolita Rassegna”, il ciclo di incontri letterari che dal 9 luglio all’11 agosto trasformerà la suggestiva terrazza SUSU di Insolita Comune, alle ore 21,00, nel cuore del centro storico barocco di Nardò, in un salotto culturale a cielo aperto.



Cinque serate, cinque autori e un’atmosfera capace di coniugare il fascino delle antiche pietre salentine con il piacere della lettura e del dialogo. Curata dalla scrittrice Mirella Borgocroce, la rassegna ospiterà alcuni dei nomi più interessanti del panorama editoriale italiano: Andrea Martina, Isa Grassano, Ugo Barbàra, Gabriella Genisi e Valentina Sciurti.

Tra questi spicca la presenza della giornalista originaria della Basilicata, che negli ultimi anni ha consolidato un percorso professionale di assoluto rilievo, affermandosi come una tra le voci autorevoli e originali del giornalismo di viaggio e della narrativa contemporanea.

Con passione, sensibilità e uno stile riconoscibile, Isa Grassano ha saputo costruire una carriera che oggi la vede collaborare con importanti testate nazionali, firmare guide e romanzi di successo e formare le nuove generazioni di giornalisti come tutor del Master dell’Università di Bologna.

Una crescita costante, frutto di studio, curiosità e talento, che ha permesso alla scrittrice lucana di conquistare un pubblico sempre più ampio senza mai perdere il legame con la sua terra d’origine. Le Dolomiti Lucane, Matera, la Basilicata e il Sud continuano infatti a essere parte integrante del suo immaginario narrativo, trasformandosi nei suoi libri in luoghi dell’anima, ricchi di memoria, emozioni e identità.

L’appuntamento con Isa Grassano è in programma sabato 18 luglio, quando dialogherà con Paola Martino presentando il suo ultimo romanzo “A volte è complicato” (Giraldi Editore, 2026).

Protagonista del libro è Arabella, già amata dai lettori di Un giorno sì un altro no, una donna che lavora nel settore funerario reinventato nell’era digitale, tra intelligenza artificiale, video della memoria e nuove forme di dialogo con chi non c’è più. Tra amori inattesi, ritorni, dubbi e nuove consapevolezze, il romanzo affronta con leggerezza e profondità il tema delle seconde possibilità, raccontando il percorso di una donna che sceglie finalmente di mettere sé stessa al centro della propria vita.

Accanto a Isa Grassano, il cartellone vedrà protagonisti

Andrea Martina, che il 9 luglio presenterà Questo posto mi sta respingendo dialogando con Emanuela Chiriacò;

Ugo Barbàra, il 22 luglio, con il romanzo La mala notte intervistato da Francesca Venturi;

Gabriella Genisi, il 30 luglio, con La specchia del diavolo in conversazione con Marcella Rizzo;

e infine Valentina Sciurti, l’11 agosto, che presenterà il poema sonoro La Macàra dialogando con Davide De Ramundo.

“Insolita Rassegna” si conferma così un appuntamento di grande valore culturale, capace di mettere in dialogo autori affermati, giornalisti, studiosi e lettori in uno degli scenari più affascinanti del Salento. Per la Basilicata sarà anche l’occasione di applaudire una delle sue professioniste più apprezzate, Isa Grassano, il cui percorso rappresenta oggi un esempio di come competenza, passione e autenticità possano trasformare una carriera in una storia di successo riconosciuta ben oltre i confini regionali.