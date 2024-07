La Lucana Film Commission al Marateale con le Film Commission del Sud Italia

Giovedì 25 luglio, in apertura della terza giornata del Marateale – a Maratea nell’Anfiteatro del Mare

dell’Hotel Santavenere, la Lucana Film Commission sarà presente accanto alle altre film commission

del Sud Italia: Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. “Tutti pazzi per il Sud” è il titolo del talk che la

Presidente della LFC, Margherita Gina Romaniello, ha fortemente voluto come primo evento per

mettere in rete le film commission del Mezzogiorno, proprio in occasione della manifestazione estiva

della kermesse. In rappresentanza delle altre film commission saranno presenti: Maurizio Gemma,

Direttore della Campania Film Commission, Anton Giulio Grande, Commissario straordinario della

Calabria Film Commission, Massimo Modugno, responsabile Ufficio Produzioni e Progetti audiovisivi

di Apulia Film Commission e Cristina Priarone, Presidente di Italian Film Commission.

“Da tempo pensavamo ad un progetto che ci vedesse uniti, che ci permettesse di condividere il

lavoro, la nostra vicinanza territoriale e culturale confrontandoci sulle rispettive attività” – afferma la

Presidente di LFC, Margherita Gina Romaniello. “L’obiettivo – prosegue – è creare un sistema in cui

raccontarsi, esercitare buone prassi e perché no, ispirarsi reciprocamente. Da qui la partecipazione di

Cristina Priarone, Presidente di Italian Film Commission, l’associazione che ci raggruppa e ci

rappresenta unitariamente nei mercati e in ambito governativo”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.