La Lucana Dafne Vena alla Fashion Week di Parigi

Dopo la prima e la seconda edizione della Fashion Week di New York, dove ha debuttato nel mondo dell’alta moda lo scorso anno, sbarca in Europa e precisamente a Parigi la nuova collezione della designer di origini pisticcesi, Dafne Vene. Infatti, venerdì 7 marzo, alla vigilia della festa della donna, ha presentato la sua ultima collezione alla Fashion Week di Parigi presso il prestigioso dell’hotel Pullman Paris Montparnasse.

“Diciannove capi femminili -si evidenzia in una nota- che esaltano la libertà della donna moderna che, come dice il depliant, le vede come “guerriere, non per scelta ma per dignità.. guerriere, in una guerra non voluta, che porta cicatrici pesanti: femminicidio, discriminazione, abuso, segregazione”.

La stilista Dafne Vena, nativa di Pisticci, veste le sue donne moderne in modo anticonformista in continua evoluzione, radicate nei valori ma sempre pronte a cambiare il mondo con tacchi a spillo o a piedi nudi.

Un folto pubblico qualificato e di settore ha presenziato alla kermesse; presenti anche numerose celebrità parigine nel campo della musica e del cinema che a fine sfilata hanno voluto immortalare il momento con la stilista italiana mettendosi in posa per le foto di rito per soddisfare la corposa presenza di giornalisti e fotografi di settore.

Particolare apprezzamento ha avuto una maglia con la scritta in inglese, nella parte anteriore: “Tutti meritiamo di essere liberi ” per poi rendere di significato il messaggio riportando, nella parte posteriore della maglia, la frase: “Anche noi che siamo donne”.

Nell’occasione Dafne Vena ha ricevuto l’invito ufficiale per partecipare a settembre alla Fashion Week di Milano.”

