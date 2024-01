La Lotteria Italia premia Matera, Melfi , Rionero, Paterno e Potenza

Sono da 20.000 euro ciascuno e riguardano la terza fascia dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Dalla trasmissione ” Affari Tuoi” condotta da Amadeus e con l’urna che ha tirato fuori, via via i numeri vincenti, la Befana si è ricordata della Basilicata con i premi di consolazione. I Biglietti sono stati venduti a Matera, Melfi e a Potenza, come riporta l’elenco dei numeri vincenti. Non sappiamo chi sono i vincitori, se residenti, turisti o, comunque, gente di passaggio. Auguri ai vincitori a Matera , biglietto serie I 481578, di Potenza D 173699, Rionero E380689, Melfi D 370636 e Paterno E 178346 . E chissà che l’anno prossino non arrivino i premi di importo superiore. Nel frattempo ricontrollate i numeri dei biglietti, soprattutto se lo avete comprato o ve lo siete fatto comprare fuori regione….

i biglietti estratti

Terza Categoria Biglietti Lotteria Italia 2023 2024 (2)