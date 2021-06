“Con la lotteria della solidarietà è partita la raccolta fondi dell’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV” di Pisticci, con un obiettivo ambizioso: l’acquisto di un ecografo con cui effettuare controlli gratuiti.”

Dunque, un ulteriore scatto assolutamente da sostenere, di questa straordinaria associazione che punta a dotarsi di uno strumento che implementi la sua preziosa capacità di sostegno a chi ne ha bisogno per meglio affrontare una difficile fase della propria vita.

“Sin dalla sua costituzione –si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa– Agata è al fianco dei pazienti oncologici in stato di necessità, con il trasporto per chemioterapia dei malati dal metapontino all’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ma anche dell’A.O. San Carlo di Potenza, senza mai trascurare i bisogni di chi sceglie di curarsi fuori regione.

Grazie all’8xmille della Tavola Valdese e con un cofinanziamento della stessa associazione, Agata dona parrucche e copricapo alle donne che si sottopongono alle cure più aggressive.

Il tutto senza mai trascurare i momenti di informazione e sensibilizzazione, che vanno dai convegni alle giornate della prevenzione, in cui vengono offerti controlli gratuiti. Il tutto è reso possibile grazie ad una sinergia tra volontariato, professionisti della sanità pubblica che donano il loro impegno e quel tipo di sanità privata che mette la sensibilità prima del profitto.

Per moltiplicare queste giornate di prevenzione è però necessario quel salto di qualità che solo la dotazione di un ecografo potrebbe garantire.

A rendere possibile la “lotteria Agata della solidarietà”, è scesa in campo la generosità di partner commerciali amici della OdV quali Giulio Cotelli Gioielli di Bernalda, Di Lecce Gioielli di Matera, GiocoMania di Marconia e FecipStore di Pisticci e soprattutto la straordinaria sensibilità del gruppo CALIA ITALIA, che ancora una volta ha voluto puntare sulla solidarietà, donando il prestigioso primo premio: un divano Spirit 705 nella sua versione 3/3: 235×108 centimetri di pelle bianca per un divano che coniuga un design accattivante con il comfort che contraddistingue i manufatti di ogni collezione firmata Calia Italia.

Anche solo con un biglietto della lotteria, del costo di 2 euro, si può diventare parte di questo che per l’associazione è un nuovo progetto di comunità.

L’ecografo (del costo di circa 50 mila euro) consentirebbe ad Agata di moltiplicare i controlli gratuiti per chiunque abbia bisogno.

Con questo obiettivo tutti dovranno sentirsi coinvolti: amministratori, imprenditori, associazioni di categoria, enti del terzo settore, comitati, comunità parrocchiali, semplici cittadini. Ed è a tutti loro che Agata lancia un appello a contribuire e a scendere in campo con la solidarietà nel cuore.

AGATA dedica questo nuovo sogno a tutti i pazienti di cui l’associazione si è presa cura fino ad ora: coloro che hanno superato il cancro e che oggi collaborano attivamente con l’associazione, ma anche chi non c’è più.

“Ognuno di loro – spiegano dall’odv – ci ha insegnato tanto. Le loro storie ci danno la forza per moltiplicare il nostro impegno. Con lo scopo di giungere ad una diagnosi precoce, che significa “vita”, siamo pronti per impegnarci a realizzare questo nuovo sogno”.

“L’esperienza maturata con Agata – aggiungono – ci ha insegnato che con l’amore e il sostegno di una comunità tutto diventa possibile. Non sappiamo quanto impiegheremo a raggiungere la somma per acquistare l’ecografo, ma questa lotteria rappresenta il primo importante pilastro che potrà realizzare il nostro progetto straordinario, che metteremo a disposizione delle comunità gratuitamente, come gratuito è ogni servizio dell’associazione”.

“Per noi – concludono i componenti dell’associazione – il volontariato è questo: dal cuore di Agata al cuore della nostra comunità. Uniti realizzeremo anche questo!”