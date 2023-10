La lotta ai tumori al seno con Komen Italia, dopo Matera continua in altre comunità lucane

Si è conclusa domenica mattina, con la tradizionale corsa di 5 km e passeggiata di 2 km, la tre giorni di salute, sport, solidarietà e cultura per la lotta ai tumori del seno organizzata dalla Komen Italia nella città di Matera. In una nota a consuntivo della manifestazione si informa che “Sono ad oggi 5.000 i sostenitori edizione 2023 della Race for the Cure di Matera. La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia è tornata nella città dei Sassi per riportare l’attenzione sulla prevenzione e sui corretti stili di vita.” Ma non è finita perchè, dicono gli organizzatori “I numeri però sono destinati a crescere perché sono ancora tante le iniziative che, nel mese internazionale della prevenzione del tumore del seno, il comitato Basilicata continuerà ad organizzare in vari comuni lucani, con il supporto delle locali amministrazioni e delle associazioni attive sul territorio.” “Siamo felicissimi che la Basilicata abbia dimostrato la sua presenza – dice la Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia – perché non sono solo le 5.000 presenze, ma sono 5.000 ambasciatori dell’importanza della prevenzione, dell’importanza di esserci, e di essere attivi, non solo a parole, ma partecipando, alla chiamata per la prevenzione e per diffondere il messaggio della cultura della prevenzione”. “È il risultato di un grande impegno del Comitato Regionale Basilicata – dichiara il Prof. Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia – coinvolgendo l’intero territorio della regione, non solo Matera, e guadagnando l’apprezzamento e il sostegno delle istituzioni pubbliche e sanitarie nel dare un contributo concreto per aiutare le donne che vivono l’esperienza difficile del tumore del seno”.

Molti dei sostenitori hanno partecipato alle tante iniziative presenti nel villaggio della salute allestito presso il Parco del Castello da venerdì 29 settembre: l’area conferenze con convegni medici, incontri con le associazioni e gli artigiani, l’area palco in cui si sono alternate varie discipline sportive a ritmo di musica, i laboratori per i bambini e le attività sportive con la pallavolo, il basket, il calcio, l’atletica, la ginnastica artistica e le prime tecniche di difesa personale. “Un risultato straordinario – dichiara Laura Tosto, presidente del Comitato Basilicata di Komen Italia – è la conferma del grande coinvolgimento degli istituti scolastici della città che hanno consentito a tante classi della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore di partecipare venerdì e sabato mattina alle attività del villaggio. Sono oltre 800 gli studenti che hanno avuto l’opportunità di conoscere le buone pratiche di sensibilizzazione e prevenzione primaria sui corretti stili di vita, grazie agli incontri con i nutrizionisti ma anche con ginecologi e ostetriche, e di condividere dei momenti di sport insieme ai loro compagni, perché la prevenzione passa dall’educazione proprio dei più giovani”. “Il mio ringraziamento va ad ognuno degli oltre 5000 sostenitori e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita dell’evento – dichiara Maria Merlino, Vice Presidente del Comitato Basilicata di Komen Italia – Questo è il risultato di una grande regione, unita, che vuole farsi sentire a gran voce sull’argomento tumori e che è sempre più determinata a volerlo affrontare con la prevenzione e la cura.” Gli iscritti alla Race 2023 hanno maturato la possibilità di visitare gratuitamente in tutto il mese di ottobre il Museo Nazionale di Matera, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura per rafforzare la sinergia tra i due ambiti e il binomio cura e cultura che Komen Italia coltiva da anni: il Museo archeologico Ridola e il museo nazionale di Palazzo Lanfranchi a Matera sono i due luoghi aderenti all’iniziativa. Grande successo anche per il Villaggio della Salute e le 4 Unità Mobili della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile della Komen Italia in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, e con i medici dei presidi ospedalieri lucani, che hanno offerto gratuitamente oltre 200 esami di diagnosi precoce grazie al sostegno e supporto dei medici volontari del Comitato Basilicata. Mammografie, Visite senologiche, Visite Ginecologiche, Visite endocrinologiche, Consulenze Nutrizionali, Genetiche, con la psiconcologa e con i fisioterapisti sono state offerte nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 settembre, grazie al prezioso supporto dei medici volontari del comitato clinico scientifico di Basilicata.

Corale la partecipazione, che si protrarrà per tutto il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori del seno, dell’intera comunità lucana, che con l’iscrizione alla Race For The Cure 2023 sta continuando ad organizzare eventi e passeggiate in rosa a favore di Komen Italia: Bernalda, Ferrandina, Grassano, Irsina, Marsico Nuovo, Miglionico, Missanello, Montalbano, Montemurro, Salandra, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Giorgio di Pietragalla, Stigliano, Tricarico, Tursi, sono alcuni dei comuni che, attraverso volontari e reti di associazioni, in collaborazione con le amministrazioni locali, hanno raccolto l’invito del Comitato Basilicata di Komen Italia e organizzato eventi e testimonianze per rilanciare la prevenzione, partecipando anche alla passeggiata del 1 ottobre a Matera.

La Race For The Cure, nelle vie del centro della città, inondate da un fiume di maglie rosa e bianche che con gioia hanno percorso la passeggiata di 2km o la corsa di 5 km, è stata possibile grazie a un grande impegno sugli aspetti legati alla sicurezza del percorso, che ha consentito di svolgere la manifestazione senza disagi o rischi per i partecipanti. Un grande plauso va al Comando della Polizia Municipale di Matera che ha coordinato il supporto combinato della Protezione Civile e della rete delle associazioni tra cui l’Associazione dei volontari dei Carabinieri, l’associazione dei volontari della Polizia di Stato, A.N.P.A.N.A., i Volontari per l’ambiente, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e Gruppo Volontari del Territorio di Ferrandina. Il Comitato Basilicata di Komen Italia è stato supportato tecnicamente sugli aspetti legati alla sicurezza dallo studio dell’ing. Giuseppe Lapacciana e dalla UISP relativamente all’organizzazione tecnica del percorso di gara. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno animato il Villaggio della Salute nelle due giornate con impegno e dedizione, in particolare ai medici e ai tanti volontari di Komen Italia, giunti anche da Roma, dell’Associazione “Volontari Open Culture 2019” e degli scout di Matera, che hanno consentito di raggiungere un importante risultato a beneficio dell’intera comunità.

PARTNER

Organizzata dalla Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio delle principali istituzioni, la Race di Matera è stata patrocinata dalla Regione Basilicata, dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera, dalle aziende sanitarie di Matera e Potenza, dalla Commissione Pari Opportunità, dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata e della Provincia di Matera, da Confindustria Basilicata, Confapi Matera e CNA Basilicata. L’organizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno del Main Local Partner Domar, dei partner Audi Magnifica, Corazza Assicurazioni, Ferrovie Appulo Lucane, Rad Colaianni e di tante aziende e associazioni che hanno sostenuto le attività con la loro collaborazione tecnica, come Lucana Utensili, Ego Italiano, Milady by Misciu, Città Essenziale, Matera Sport Academy (con PSA Volley e Invicta Matera), Virtus Matera, ASD Playlife e Athlos Matera. Grazie anche al supporto media di TRM Network che ha raccontato durante le fasi di avvicinamento alla Race e nei tre giorni del villaggio tutte le iniziative svolte, con una diretta televisiva che ha consentito a persone di tutta Italia di assistere a distanza alla Race For The Cure. Per donazioni e iscrizioni: www.raceforthecure.it www.komen.it