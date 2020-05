Mario Murgia che ormai ci ha fatto il fegato grosso così per quanto sta facendo con l’Aiea per gli esposti all’amianto della Valbasento e insieme a Medicina democratica, per quanto sta accadendo lungo lo stivale, a causa dell’epidemia da virus a corona e con la inevitabile recrudescenza di contagi e decessi, sta guardando e con non poca apprensione a situazioni paradossali ed esplosive come quelle che si stanno verificando in Lombardia. E il flashmob dei ”fiocchi neri” per chiedere il commissariamento della Sanità in quella regione è una conferma della necessità che non solo in Lombardia, con le denunce di famigliari, operatori e le inchieste della Magistratura, ma anche altrove – Basilicata compresa- occorre cambiare pagina. Senza la medicina del territorio, della prevenzione, senza ricerca, formazione, organici adeguati lo stato di salute del BelPaese peggiorerà. Ma occorrerà anche investire in sicurezza ed evitare sprechi e carenze nella programmazione. Per ora tanti annunci, ma vedremo in pratica cosa si muoverà tra veti della politica, che ha mente e occhi rivolti sempre al consenso elettorale e clientelare, e i lacci e i lacciuoli di una burocrazia che è la vera palla al piede del mancato rinnovamento del BelPaese. E causa di scarsa credibilità a livello internazionale. Non mancano i paradossi che la dicono tutta su come, dalle nostre parti, vengono malgestiti alcuni aspetti dell’epidemia da virus corona e in una regione che, per fortuna, ha numeri bassissimi di contagi e decessi. A oggi Matera, per esempio, non ha ancora una residenza alberghiera per accogliere i ”contumaciali” che dovessero infettarsi in casa, in modo da evitare che si contagi tutta la famiglia come è avvenuto per un minore a contatto con la madre. Nel frattempo, paradossale, accanto agli ospedali di Matera e Potenza procedono alacremente i lavori per gli ospedali attrezzati, rispettivamente da 200 e 300 posti letto, donati dal Qatar. Bene, grazie. Ma con quali organici di personale? Mea culpa, doveroso, con le dovute proporzioni anche dalle nostre parti… Nel frattempo appello alla sicurezza e alla prevenzione e su questo tutti d’accordo, anche vista della ripresa della mobilità interregionale a partire dal 3 giugno.



Fiocchi neri per la sanità lombarda – Flashmob 23 maggio. Dal 19 al 31 maggio esponete un fiocco nero



Flash Mob “FIOCCHI NERI PER LA SANITA’ LOMBARDA”, 23 Maggio, dalle ore 15:00, ma la mobilitazione comincia da oggi 19 maggio:

Un nastro nero da indossare o, in alternativa, un segno con il pennarello che lo riproduca sulle mascherine: fate un selfie/ foto davanti al portone di casa, con un cartello/scritta con il nostro pensiero sulla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte di Attilio Fontana.

La fantasia è ben accetta!

Postate sui vostri profili social e inviate alla nostra pagina! La nostra voce da oggi saranno i fiocchetti neri, per ricordarci chi non c’è più, portato via dal Coronavirus e dalle gravi carenze della sanità lombarda; per ricordare chi si è sacrificato per noi, medici e operatori sanitari, mandati a morire “a mani nude”, per ricordare che errori e inefficienze hanno dei responsabili con nome e cognome e che, nonostante tutto ci governa ancora in Lombardia.

Siamo 5 Associazioni da tempo attive sul diritto alla salute per tutti e ci stiamo mobilitando, con i mezzi a disposizione, dando voce a tutti quelli che voce non hanno più e a quelli che ci hanno chiesto di “fare qualcosa”, perché così non si può più andare avanti!

La voglia che accomuna tantissime e tantissimi di noi è tornare finalmente a fare una grande manifestazione di piazza. Oggi non ci sono ancora le condizioni di sicurezza necessarie.

Per questo abbiamo deciso di portare attraverso il web la nostra indignazione per le scellerate politiche sanitarie della Regione: oggi, più che mai, chiediamo il commissariamento della sanità della Regione Lombardia, nel più breve tempo possibile: non faremo cadere nell’oblio l’infinita quantità di errori e omissioni della maggioranza che ci governa in Lombardia, i cui effetti disastrosi sono sotto gli occhi di tutti!







Coronavirus, un nastro nero sulla mascherina: la protesta per chiedere il commissariamento della Lombardia

19 maggio 2020 – ZITA DAZZI



https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/05/19/news/coronavirus_un_nastro_nero_sulla_mascherina_la_protesta_per_chiedere_il_commissariamento_della_lombardia-257070865/



L’iniziativa di Sentinelli, Arci Milano, Milano 2030, Medicina Democratica, Casa Comune

“Un nastro nero da indossare o un segno nero di pennarello sulla mascherina: da oggi saranno la nostra voce per ricordare chi non c’è più, il nostro modo per chiedere il commissariamento della sanità in Lombardia”. Con questo appello su Facebook oggi è comparso l’invito a manifestare contro la gestione dell’epidemia da coronavirus da parte della Regione. Sulla pagina che lancia l’evento c’è una spiegazione dell’iniziativa. “In quanti ci avete chiesto in questi giorni: ‘ma non facciamo niente?’ Sì. Finalmente sì. In attesa di potere tornare a manifestare nelle piazze”, spiegano i firmatari, Sentinelli, Arci Milano, Milano 2030, Medicina Democratica, Casa Comune che lanciano una mobilitazione che da oggi smette di essere solo nella rete ma arriva nelle strade della Lombardia.

“E dovrà camminare con le vostre gambe. Con le gambe di tutti coloro che non possono dimenticare quello che è successo, quante persone ci hanno lasciato”. Dopo la petizione lanciata online da diverse sigle della sinistra – decine di migliaia le firme raccolte per il commissariamento dell’istituzione che ha presieduto la Sanità in Lombardia – arriva dunque questa manifestazione silenziosa ma evidente, intitolata “Un nastro nero”, che parte dal ricordo delle oltre 15 mila vittime dell’epidemia in tutta la regione, la più colpita in Italia e fra le più colpite in Europa. “Un nastro nero da mettersi sul petto o da disegnare sulla mascherina che indossiamo. Ripartiamo così – scrivono gli organizzatori – Riempiamo la Lombardia di nastri per dire che noi non dimentichiamo. Che noi qui vogliamo il commissariamento della Sanità”.

Fra gli ideatori c’è Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli, che è stato contagiato dal virus e che ha passato in ospedale diverse settimane prima di poter finalmente tornare a casa dove è ancora adesso in quarantena: “Noi vogliamo che si esca dalla realtà social dove finora si è manifestata la protesta per quel che è successo negli ultimi mesi in tutto il territorio lombardo, da Bergamo a Brescia, da Milano a Codogno – spiega Paladini -. Vogliamo portare in strada un simbolo dello stato d’animo di tanto lombardi che non dimenticano i 15 mila morti in regione e che continueremo a chiedere il conto ai politici di quel che è successo”.

Test sierologici sul posto di lavoro, i chiarimenti del Garante Privacy

Il Garante Privacy chiarisce: il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente

14 Maggio 2020 Francesca Marras



Con la ripresa delle attività nella Fase 2 si pone la questione della sicurezza sul posto di lavoro e della possibilità o meno per i datori di lavoro di effettuare test diagnostici sui propri dipendenti. Il datore di lavoro può effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti? Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?

A queste domande risponde il Garante per la protezione dei dati personali, che integra sul sito le FAQ riguardanti il trattamento dei dati legati all’emergenza sanitaria.

Test sierologici, sui dipendenti solo se richiesti dal medico

In particolare il Garante spiega che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica.

Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il medico competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

Il datore di lavoro non può trattare dati relativi a referti e diagnosi

Inoltre, l’Autorità precisa che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire.

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Lavoratori a rischio, partecipazione agli screening su base volontaria

Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell’ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell’interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

