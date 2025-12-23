La “Lettera a Gesù Bambino” di Don Giuseppe Ditolve

Pubblichiamo a seguire una “Lettera a Gesù Bambino” inviataci da Don Giuseppe Ditolve -Parroco di Pisticci Scalo- in cui si evocano varie problematiche presenti sul nostro territorio regionale (acqua, petrolio, liste di attesa, Pista Mattei…). Con l’auspicio finale “che le coscienze addormentate dalla buona volontà siano svegliate, che ognuno lotti e ognun difenda la dignità e non l’offenda, che si mettano in pratica della Costituzione tutti gli articoli di cui si fa menzione per garantire salute e lavoro affinché la Regione abbia il giusto decoro!” Insomma, tutto quello che servirebbe per davvero ma che ostinatamente è di là da venire. Leggete e meditate:

“Caro Gesù Bambino,

grande è la mia esigenza

di scriverti con una certa insistenza

per augurarti un Buon Natale

e chiederti di essere tra noi, tu che sei speciale,

mentre noi, fragili, il tuo amore ignoriamo

e, con le nostre illusioni di “supereroi” ti sostituiamo.

Caro Gesù Bambino

Nostra Madre Terra Basilicata,

tanto amata quanto martoriata,

geme per essere prostituita continuamente

e soffre per essere venduta nuovamente

a loschi individui operanti nell’ombra,

in segreto, nelle stanze in penombra.

Sorella acqua, tanto preziosa,

sperperata per quanto è generosa,

non trova riparo per valli, dighe e monti

e nemmeno passando sotto i ponti,

a causa dei danni che l’incuria umana ha provocato

e del menefreghismo delle istituzioni ha aumentato.

Il petrolio, oro nero di inestimabile valore,

è meno sporco di chi ha una coscienza oscura,

e causa tanti lutti e immenso dolore

e per le gravi malattie provoca grande paura.

Caro Gesù Bambino,

lunga è la lista come quella d’attesa

e per le prestazioni mediche è proprio un’impresa!

Piangono le mamme ed i papà,

in un miracolo sperano, chissà,

pei propri figli, tristi e malati

e soldi non hanno per esser curati,

intorno, invece, c’è tanta gente

che si beffa pure di chi è indigente!

Il dio denaro, sprecato in feste,

per varie occasioni ognuno investe,

ma per guarire le aree infette

a disposizione nessun lo mette.

Caro Gesù Bambino,

la Pista Mattei è fantasia

o è soltanto pura utopia?

È solo promessa per aver voti

o realtà per onesti devoti?

Abbiamo tutto e forse tra poco

avremo pure le scorie, e non è un gioco!

La nostra regione si svuoterà

e qualche lobby ci colonizzerà.

Caro Gesù Bambino,

tra acqua, petrolio e agricoltura

e aziende in fase, ahimè, di chiusura,

siamo in ostaggio di un dio ignoto

che beneficia chi ci sabota.

Caro Gesù Bambino,

spero che questo Natale

sia davvero per tutti speciale,

che le coscienze addormentate

dalla buona volontà siano svegliate,

che ognuno lotti e ognun difenda

la dignità e non l’offenda,

che si mettano in pratica della Costituzione

tutti gli articoli di cui si fa menzione

per garantire salute e lavoro

affinché la Regione abbia il giusto decoro!

Buon compleanno caro Gesù Bambino!