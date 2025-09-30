La legge non è uguale per tutti: No al processo per Mantovano-Nordio-Piantedosi per liberazione Almastri,

E’ appena giunto un flash di agenzia con cui si apprende che è stata negata, dalla Giunta per le Autorizzazioni della Camera, l’autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano in relazione alla vicenda Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l’umanità prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autorità italiane. Sul merito dovrà, comunque, esprimersi anche il parlamento con un voto in aula che è previsto per il 9 ottobre. In merito il presidente della Giunta per le autorizzazione di Montecitorio Devis Dori ha dichiarato: “Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, che prevedeva l’autorizzazione a procedere nei confronti dei due Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso del libico Almasri, ho nominato un nuovo relatore per l’Aula, l’on. Pietro Pittalis che riferirà in Aula il prossimo 9 ottobre.

Le votazioni sono state tre distinte e hanno avuto il medesimo esito, ovvero 13 no e 6 si“.

Alla Camera ci sarà anche una relazione di minoranza che verrà svolta da Federico Gianassi del PD. Ma il risultato appare scontato sin da ora. Il potere non si farà processare. Intanto, in contemporanea, arrivano notizie dalla Libia (lo fa il sito libico Almasdar media sulla propria pagina Facebook) in base alle quali Osama Najim Almasri sarebbe stato rimosso dall’incarico nella polizia giudiziaria per decisione del maggiore generale Abdel Fattah Deboub, che ha nominato il maggiore generale Suleiman Ajaj come suo successore per la gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria. Ricordiamo che Almastri venne arrestato il 19 gennaio scorso a Torino e rimpatriato in Libia due giorni dopo nonostante su di lui pendesse un mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La procura della Cpi accusa il governo italiano di non aver rispettato i propri obblighi, impedendo alla giustizia internazionale di agire. Per questo, il Tribunale dei Ministri chiede l’autorizzazione a procedere contro i tre esponenti di governo, ipotizzando i reati di omissione di atti d’ufficio, concorso in favoreggiamento e peculato.

