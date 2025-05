La insostenibile indecenza della CISL sui referendum

La CISL ci ha da tempo abituati a viaggiare sempre più su un treno parallelo a quello governativo piuttosto che privilegiare una azione a difesa del mondo del lavoro stando insieme agli altri maggiori sindacati confederali Cgil e Uil con cui oramai sembra ritrovarsi solo in quella ritualità obbligata del 1° maggio. Poteva fare come la UIL, anch’essa non tra i promotori dei 5 quesiti referendari, che con il suo segretario Pierpaolo Bombardieri ha dichiarato “Nel paese ci sono tantissimi fantasmi. Lavoratori in nero, precari, sfruttati, persone che vivono con meno di 24.000 euro annui. Non li vede nessuno, senza un contratto a tempo indeterminato non possono neanche andare in banca ad accendere un mutuo. La prima cosa tangibile che si può fare è votare al referendum. La Uil va a votare perché è un esercizio di diritti costituzionali e per quella Costituzione molta gente è morta. Siamo per il sì per i primi due quesiti, per gli altri tre siamo per libertà di coscienza.” Ed invece, la segretaria della Cisl Daniela Fumarola, in una prima intervista sul Corriere della sera, alla domanda: andrà a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno? Ha risposto “No, ritengo che lo strumento dei referendum non sia adeguato a risolvere i problemi del lavoro“. Tutti al mare, lavoratori! Successivamente (ad “Affaritaliani.it) ha in parte addrizzato il tiro, precisando “La Cisl non fa campagna pro o contro i quesiti e non invitiamo all’astensionismo. Noi riteniamo che i referendum sul lavoro siano uno strumento sbagliato nel merito e nel metodo, perché non risolvono le questioni che si pretende di affrontare”. In realtà è abbastanza evidente che siamo in presenza di una posizione in linea con quella del governo di destra di Giorgia Meloni e della Confindustria e che fa il verso a quanto gravemente affermato dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Ma se è grave che la seconda carica dello Stato si sia espressa contro una consultazione elettorale, lo è ancora di più che a farlo sia uno dei principali sindacati italiani che su temi che riguardano la vita concreta di tanti lavoratori. Si possano avere legittimi dubbi sulla efficacia dei quesiti e spiegare le proprie ragioni e dubbi, ma poi invitare sempre e comunque ad andare a votare secondo coscienza. Puntare, invece, al mancato raggiungimento del quorum, specie su queste tematiche, porta acqua allo screditando del principale strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione e alla partecipazione democratica già abbastanza in crisi nel nostro bel paese. Ma tant’è. L’occasione di parlare di questa stranezza di un sindacato che si mobilita contro quesiti referendari sul lavoro per altro proposti da un altro sindacato confederale, ce lo offre la nota che pubblichiamo a seguire della cisl lucana che spinge, ovviamente, nella stessa direzione.

Referendum, Cavallo (Cisl): «Con la Legge Sbarra la partecipazione dei lavoratori diventa realtà, sbagliata nel metodo e nel merito la scorciatoia referendaria»

Potenza, 30 maggio 2025 – «Con l’approvazione della Legge Sbarra sulla partecipazione si apre un capitolo del tutto nuovo per le relazioni industriali nel nostro paese. Abbiamo condotto per anni una battaglia solitaria che ritenevamo giusta, e oggi raccogliamo un risultato storico». Così il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che riconosce il diritto dei lavoratori a partecipare attivamente alla vita delle imprese. Una legge che secondo il segretario della Cisl lucana rappresenta la tappa iniziale di un percorso di forte innovazione, non solo nel sistema delle relazioni industriali, ma anche nei rapporti con le istituzioni. «Con la legge sulla partecipazione – spiega Cavallo – abbiamo aperto una strada nuova per governare le grandi trasformazioni del lavoro contemporaneo nella consapevolezza che non si possono affrontare sfide radicali come le transizioni ecologiche e tecnologiche con strumenti vecchi di un secolo. Servono nuovi diritti e nuove tutele nell’economia digitale del XXI secolo. E per farlo serve un grande patto sociale che regoli le relazioni tra capitale, lavoro e istituzioni». In una regione come la nostra, dove spesso le scelte strategiche si decidono lontano, la partecipazione – puntualizza il segretario della Cisl – significa ridare protagonismo ai territori, promuovere responsabilità condivisa e costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. La Legge Sbarra è un punto di svolta: da ora, parlare di partecipazione non sarà più un atto di volontà, ma un diritto normato per far pesare la voce delle lavoratrici e dei lavoratori nelle scelte strategiche delle imprese. Questo significa avere uno strumento in più per evitare delocalizzazioni selvagge e per rivendicare migliori condizioni di lavoro e di sicurezza». Cavallo sottolinea anche l’urgenza di rilanciare la contrattazione, soprattutto quella territoriale e aziendale: «La Basilicata vive una realtà duale: da una parte esperienze avanzate, come nelle filiere automotive, oil e agroalimentare; dall’altra, comparti ancora deboli e frammentati. Dobbiamo estendere la contrattazione a tutti i settori e farla diventare uno strumento di coesione e sviluppo locale». A proposito dei referendum sul lavoro, Cavallo ribadisce la posizione assunta dalla Cisl a livello nazionale: «I temi sono legittimi, ma lo strumento è sbagliato perché i referendum dividono e semplificano troppo problemi che per loro natura sono complessi, col rischio di peggiorare le condizioni di lavoro. Noi invece vogliamo unire e costruire. Con la Legge Sbarra abbiamo dimostrato che si possono ottenere risultati storici senza scontri ideologici, ma con responsabilità, dialogo e visione. Con questo stesso metodo vogliamo costruire un nuovo statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del XXI secolo. Abbiamo aperto una nuova strada e intendiamo percorrerla insieme a chi pensa che bisogna orientare la marcia verso il futuro, non verso un passato che non torna», conclude Cavallo.