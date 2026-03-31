La Guerra contro l’Iran? Una polveriera per l’Occidente. Cina e Russia incassano…

Ieri la Libia di Gheddafi, l’Iraq di Saddam Husseim e oggi l’Iran, con le mire guerrafondaie di Stati Uniti e Israele per disegni geopolitici, di strategie energetiche e militari, ammantate di pseudo lotte democratiche per ”liberare quel popolo” dalla schiavitù del regime tecnocratico degli Ayatollah, che racchiudono interessi e ruoli di diverse anime. E a pagarne le conseguenze è l’Europa, Italia compresa (silenti e allineata e coperta per quanto accaduto e continua ad accadere a Gaza) con quello che sta accadendo con il blocco delle petroliere nello stretto di Hormutz e bombardamenti trasversali, che stanno martellando obiettivi strategici in Iran e civili (scuole)e anche i paesi alleati degli Stati Uniti (da Dubai a Cipro alla stessa Israele). Futuro nero per l’Europa (con l’auspicio che non venga coinvolta la Turchia, paese Nato, ma acerrima nemica di Israele) che deve ritrovare autonomia e potere decisionale, staccandosi dalle posizioni di sudditanza di Trump che anche in patria sta subendo contestazioni dalla sua gente, dal popolo americano e da parte del mondo economico. L’analisi di Francesco Calculli, su quella che definisce ”relazione complessa” tra Iran e Occidente è di quelle che merita riflessioni e risposte concrete e conseguenziali dalle nostre parti, per evitare di subire i contraccolpi dei disegni egemonici e imperialisti ( termine in disuso ma di stretta attualità) di un capitalismo a stelle e strisce con il traino impazzito della stella di David. A giovarne la Russia e la Cina, che piaccia o no, con la pazienza e la lungimiranza degli eredi del pensiero del ”Grande Timoniere” sono diventati la prima potenza economica del mondo.



L’IRAN E L’OCCIDENTE : UNA RELAZIONE COMPLESSA Di Francesco Calculli Gli avvenimenti iraniani stanno costituendo nel loro drammatico svolgimento un test assai significativo delle tendenze e della crisi che caratterizzano l’attuale congiuntura internazionale. L’Iran infatti non è un piccolo Paese , sovrappopolato e povero di risorse; al contrario è uno dei Paesi più ricchi del mondo , per risorse energetiche e per potenziali risorse agricole, non ha acuti squilibri demografici, è per collocazione geografica una delle « cerniere strategiche» tra Occidente e Oriente : un laboratorio geopolitico ideale, dunque, per gli interessi convergenti di Donald Trump, e di Benjamin Netanyahu. Per l’amministrazione statunitense l’attacco all’Iran ha l’obiettivo di danneggiare la Cina e la Russia; per il governo israeliano, gli obiettivi sono eliminare la minaccia iraniana per rafforzare la posizione di Israele nella regione e creare un clima di instabilità che favorisca l’occupazione dei territori palestinesi. Il conflitto radicalizza un quadro regionale di crisi intrecciate. I pasdaran sono il vero centro di un potere tenace, Hormuz il luogo decisivo dello scontro. Che la guerra scatenata contro l’Iran non stia andando come sperato da Usa e Israele è ormai evidente.Teheran resiste ai bombardamenti, gli Stati Uniti in guerra civile, sono in balia dello Stato ebraico e restano sempre più invischiati nel conflitto, mentre Mosca incassa.



Intanto Pechino guadagna tempo e prestigio, anzi strategicamente rafforza la sua posizione nella competizione con Washington, grazie anche alla sue mosse diplomatiche e commerciali con la Repubblica islamica. Si parla molto di corruzione, dispotismo , terrore del regime iraniano degli ayatollah. E non certamente a torto. Da quando in un 1953, che sembra lontanissimo, Mossadeq, un nazionalista scevro da tentazioni rivoluzionarie ma sensibile alle ragioni nazionali, costrinse lo scià Reza Palhavi ad una precipitosa fuga e le potenti compagnie petrolifere a non disporre più a loro piacimento delle risorse iraniane, un duro colpo di Stato orchestrato dalla CIA e dal Regno Unito stroncò la nascente sinistra e un ancor più promettente movimento patriottico , e successivamente contribuì a instaurare nel 1979 la Repubblica Islamica dell’Iran che con l’arrivo al potere di Khomeini portò alla creazione di uno dei più sofisticati e nel contempo brutali apparati repressivi dei nostri tempi. Tutto ciò fa parte della storia concreta di questi decenni e di queste ultime settimane, anche se certi difensori dei diritti umani , mettono da un canto i loro « ideali» alla frontiera , molto materiale, degli interessi petroliferi e delle preoccupazioni strategiche. Ma ci si può fermare qui ? Solo corruzione e terrore ? Solo una sovrastruttura politica teocratica? O non vale la pena di ragionare sulle scelte economico – sociali , sui soggetti destinati a portarle avanti, e, ancora, sulle proiezioni internazionali – esempio di modello , potenza militare, ecc, che si attribuiscono all’Iran? Andiamo ai fatti. L’attuale regime degli ayatollah ha compiuto alcune scelte di fondo, intimamente intrecciate. La più importante è stata quella di procedere ad una rapida industrializzazione del Paese , rivendicazione più che legittima e necessaria per uscire dal sottosviluppo. Ma con quale ispirazione? Importando meccanicamente un « modello » capitalistico di produzione e di consumi e scegliendo come soggetti della modernizzazione i vecchi proprietari feudali trasformatisi in speculatori.



L’impasto che ne è derivato lo vediamo in queste settimane. Dopo un boom appariscente , un « fittizio » miracolo economico, quella industrializzazione segna il passo ed è divenuta il canale d’ importazione di una inflazione galoppante; la nuova rivolta eroica delle donne, dei giovani e migliaia di cittadini iraniani in piazza, che chiedevano libertà e laicità , è stata repressa nel sangue con un’intensità e una crudeltà che ha superato le ondate di protesta già storiche del 2022; gli squilibri e le lacerazioni sociali tra città e campagna, e attraverso entrambe , sono diventate insostenibili, al punto di trascinare il Paese sull’orlo della guerra civile indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti e Israele continuano a colpire Teheran con bombardamenti su « vasta scala» , determinati a decapitare il regime. In altre parole, è la scelta di un determinato sistema sociale, politico, ed economico che ha fatto fallimento in tutta la sua interezza, confermando la non praticabilità di una via capitalistica come fuoriuscita dal sottosviluppo, e dell’utilizzo dell’estremismo islamico come strumento di spietato controllo sociale e di repressione di ogni manifestazione di dissenso. Si obietta che, se l’attuale regime non avesse stornato parte rilevante delle sue ricchezze verso la costruzione di un’imponente forza militare che gli consente di resistere efficacemente a questa guerra che è un atto di aggressione unilaterale che viola il diritto internazionale, le cose sarebbero andate forse in modo diverso. Ma tutto si tiene. Il regime iraniano è strutturato per la sopravvivenza e ha varie caratteristiche che lo rendono difficile da rovesciare, soprattutto se a provarci è un’opposizione divisa e senza armi. In Iran, le ambizioni di potenza regionale, indirizzo economico – sociale e delega da parte di Russia e Cina per l’esercizio della funzione di gendarme della regione, sono tutte facce di uno stesso fenomeno neocoloniale, che a livello globale rimane il tratto costante della nuova lotta tra le potenze imperialiste per il possesso delle materie prime di importanza strategica , e che riacutizza continuamente la questione nazionale non solo in termini di sovranità , ma anche di orgoglio, di tradizioni , ecc. Si ha perciò un bel dire , è l’argomento del tirannico governo Trump, che pensare a un possibile « regime change» e imporre il figlio dello Scià di Persia, Reza Ciro Pahlavi, alla guida del Paese, rappresenterebbe pur nel suo illiberalismo, una forza « moderna » rispetto a componenti tradizionaliste religiose.



Ebbene, non saremo certo noi a simpatizzare col fondamentalismo islamico. Ma a parte il fatto che l’opposizione all’attuale regime va ben oltre quei confini e che la sinistra iraniana è già stata liquidata fisicamente nel secolo scorso, resta pur sempre da interrogarsi su fenomeni che si potrebbero chiamare , con una grossa parola, di civiltà. Si ricordi , per fare un esempio, che cosa rappresentò l’impatto del taylorismo presso la classe operaia europea; si rivada ai traumi sociali , culturali, morali, è storia di ieri , provocati dal modello FIAT che plasmava gli anni cinquanta del nostro Paese. Situazioni e società diverse, certo, schieramenti sociali, politici , ideali con ben altra storia, e tali da rendere azzardato il paragone. Ma si getti un’occhiata meno provvisoria sul neocolonialismo , vi si colga l’intreccio tra consumismo sfrenato e miseria diffusa , tra urbanesimo selvaggio e villaggio arcaico, tra risorse disponibili e loro utilizzazione, tra esibita potenza militare e alienazione della propria indipendenza , per comprendere come i sentieri della rivolta possano trovare gli sbocchi più surrettizi, anomali anche, ma comunque spia del rifiuto di modelli non nazionali che, con l’economia, trascinano con sé come un rullo compressore culture, modi di vita, costumi , ecc., funzionali ad operazioni di puro dominio. Il che è qualcosa di ben diverso dalla modernizzazione, dall’ interdipendenza , dalla necessità di nuove sintesi , che possono nascere soltanto da un confronto di civiltà e di culture, da un dialogo continuo e aperto, da nuove forme di cooperazione internazionale, dalla consapevolezza che l’orizzonte della vicenda del nostro pianeta ha assunto veramente dimensioni globali , nell’ambito delle quali il vecchio eurocentrismo o il nuovo americanismo trampiano mostrano già rughe profonde. Non è di questo, del resto, che si sta cercando di discutere anche in Europa? Non c’è dubbio che la mondializzazione dell’economia e il ritorno dell’ imperialismo come fase suprema del capitalismo stiano realizzandosi a spese di una parte dell’Europa e che alla fine sarebbe l’Europa intera a pagare per le pratiche « egocentriche» degli Usa. Ci si chiederà : ma che cosa c’entra tutto questo con l’Iran? C’entra e molto. Non soltanto per ragioni ideali, che pure hanno il loro rilievo: è impossibile non solidarizzare con tutto o quasi tutto il popolo iraniano che scende in strada contro la tirannia degli ayatollah. Tuttavia, coloro che non condannano , anzi giustificano, la guerra di aggressione scatenata da Trump e Netanyahu contro l’Iran, fanno una certa impressione. « I popoli , come diceva Robespierre, non amano i missionari armati » .



Se si crede nella democrazia, e con questo non diciamo necessariamente istituti e forme che l’ Europa occidentale è venuta sperimentando nel corso della sua storia, ma consenso, partecipazione, funzione attiva delle masse, movimento organizzato , ecc.. , ebbene in Iran si sta giocando una partita decisiva, che non consente ambiguità. Ma i punti sono anche altri. Finché l’Europa non affronterà fino in fondo le ragioni della sua crisi , non rinuncerà a perseguire l’impossibile traguardo di ritrovare il tipo di sviluppo che l’ha accompagnata nel secondo dopoguerra , finchè non farà fronte coraggiosamente alle nuove strutture del mercato mondiale, alla pericolosa ascesa dei nuovi oligarchi digitali, alle guerre commerciali , e alle nuove guerre in atto che vedono coinvolte direttamente o indirettamente tutte le potenze globali, e non si misurerà con la nuova divisione internazionale del lavoro che si sta abbozzando , ci sarà sulle sue spalle soltanto la difesa di regimi come quello suprematista e genocida di Israele, e domani , anzi già oggi, di quelli razzisti e fascistoidi di Trump o di Milei in Argentina. Ci sarà qualcosa di più , e di più grave. Anche se Trump e Netanyahu dovessero vincere la loro guerra , con un bagno di sangue, gli effetti della crisi si scaricheranno all’interno dell’ Occidente e della stessa Europa , con una moltiplicazione degli squilibri mondiali. Ciò vale anche sul terreno politico. L’Iran è Vicino Oriente, e la sua vicenda interna non è senza peso nella complessa trama mediorientale. Bisogna prendere atto che l’Europa ha delegato a Israele e agli Stati Uniti ogni iniziativa nella regione, rinunciando ad una sua iniziativa autonoma; fino ad applaudire gli incerti, precari, per molti versi ingannevoli 20 punti del piano di pace presentato da Trump per la fine del conflitto a Gaza. A questo punto c’è un argomento principe che ricorre nel dibattito politico: in una situazione tanto complicata , un mutamento di regime nell’Iran non sarebbe un ulteriore elemento di destabilizzazione? E’ il caso di intendersi anche su questo punto: chi destabilizza le situazioni? il regime degli ayatollah, o la lotta del popolo contro il dispotismo, o chi lo combatte a suon di bombe? Sono domande semplici che hanno una risposta altrettanto semplice . La quale tradotta in termini più netti vuol dire che gli interessi di potenza (in questo caso degli Stati Uniti e d’Israele) politici , militari ed economici in Iran non coincidono con quelli europei, anzi ne divergono. Se assumiamo la vicenda iraniana per quello che è , come coniugazione di più fattori intrecciati , che vanno dalla democrazia, all’indipendenza, alla problema della guerra , alla questione energetica, ci troviamo di fronte a qualcosa di esemplare circa il ruolo autonomo che un’ Europa rinnovata, diversa, non più « vassalla » degli Usa , potrebbe e dovrebbe assumere in un mondo che cambia, col realismo , e l’intraprendenza, nello stesso tempo, di essere uno dei punti di riferimento di una realtà mondiale, sempre più multipolare e sempre più chiamata a misurarsi con i problemi di modificazioni e dinamiche sociali interne ai singoli Stati , sfuggenti ormai anche se ancora condizionate alla logica di blocco.



Vi sono in Europa le forze per assolvere tale funzione? Malgrado tutto, malgrado le divisioni che percorrono la sinistra e gli schieramenti democratici , noi pensiamo di sì. Forse il momento è ancora quello di una ricerca travagliata e difficile, di un confronto nel quale prevalgono ancora antichi retaggi a scapito di un lavoro, non vogliamo dire unitario ma perlomeno comune, e i nazionalismi sembrano offrire la tentazione di rinnovati integralismi. Ma vi sono anche segni opposti e contrari che indicano prospettive diverse e potenzialità che a torto si riterrebbero esaurite. Ne è una chiara dimostrazione in Italia la schiacciante vittoria del NO al referendum sulla Giustizia; quando la posta in gioco è percepita come fondamentale, i cittadini, in particolare i più giovani , si mobilitano e partecipano attivamente al voto, frenando le tendenze autoritarie della destra al governo del nostro Paese. Anche per questo, Teheran non è poi così lontana dalle scadenze che incalzano sempre più da vicino il vecchio continente e le sue forze politiche.

