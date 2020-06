Dal 3 giugno potremo circolare liberamente nel BelPaese, comprese le zone a rischio del Nord (Lombardia in testa) ma occorre essere credibili e cioè seri, responsabili, perchè la situazione non torni alle situazioni preoccupanti di un mese fa. Ma ci preoccupa, sopratutto per la nostra industria turistica le barriere ancora abbassate di Austria, Svizzera, Spagna, e in parte Grecia che proprio non si fidano delle nostre ”zone rosse’ da virus a corona. Del resto la situazione è ancora quella e vedremo cosa riuscirà a fare il nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo tour europeo, per invitare quei Paesi a fare marcia indietro. Strategie di concorrenza turistica e non solo verso l’Italia? Puo’ essere. Non ci sta Antonio Serravezza, abituata a viaggiare senza limiti, che denuncia il comportamento scorretto della Grecia, che per storia e cultura ”mediterranea” dovrebbe essere in sintonia con noi. Piuttosto occorrerrà aprire occhi e orecchie a partire dal 15 giugno, data che segnerà la ripresa dei contatti e degli arrivi da e per gli Stati Uniti. Nel frattempo restiamo sulle note e i passi del Sirtaki, il ballo greco che unisce le sponde di due Paesi europei.



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Si riaprono i cancelli ! Fra due giorni, il 3 giugno 2020, ritorna la libera circolazione tra le regioni italiane. Ma attenzione, rizzate le orecchie, i giochi più importanti avverranno il 15 giugno 2020 quando sarà ripristinata la libertà di viaggio tra gli Stati dell’area Schengen. Purtroppo ci sono delle eccezioni che non ci fanno piacere perché alcuni paesi non gradiscono l’arrivo degli italiani. Sono tre: la Grecia, la Svizzera e la Spagna.

Tra queste, sono molto deluso, per la Grecia anche se,mentre scrivo è arrivata la notizia che aprirà i confini per gli italiani dal 1 luglio. Perché? Dalla cucina, dall’aspetto fisico e dalle somiglianze linguistiche alle loro massicce interrelazioni culturali, i greci e gli italiani hanno così tanto in comune tant’è che ci vorrebbero anni per dettagliare ogni aspetto dei legami che queste due nazioni orgogliose condividono tra loro. C’è una frase famosa italiana che incarna questo stretto rapporto e i legami di fraternità che esistono tra i greci e gli italiani: “una faccia, una razza”, e con la sua variazione greca è “mia fatsa, mia ratsa”. Questa bella e breve frase racchiude la realtà di secoli di storia e legami culturali che il popolo greco e quello italiano condividono insieme. Non ci scordiamo che la costa sud della Basilicata non è altro che la nostra Magna-Grecia, parliamo della fiorente epoca tra VIII e il VII secolo a.C. quando i greci provenienti da tutta l’area greca metropolitana iniziarono i loro viaggi verso l’ignoto, in quella che alla fine divenne colonizzazione greca dell’antichità. La nostra costa ionica è stata gradualmente abitata da popolazioni greche, che hanno stabilito le loro città e vitalizzato le nostre aree che sono la nostra patria italiana. Il marchio Magna Grecia è una frase che usarono i Romani per descrivere quella che consideravano una seconda Grecia. Concludendo, io non ci sto e spero tanto che ci sia un ripensamento da parte della Grecia, in fin dei conti chi ha da perdere è proprio lei perché ogni anno è invasa dai turisti italiani e non viceversa.