La Dimora storica di charme“La Voce del Fiume” di Brienza, fra le diverse attività di promozione del turismo culturale e valorizzazione del territorio, promuove – mercoledì 30 settembre ore 19:00 in Piazza del Sedile a Brienza – la presentazione dell’ultimo libro del giornalista e scrittore Roberto Napoletano“La grande balla. Non è vero che il Sud vive sulle spalle del Nord, è l’esatto contrario”(edito da La nave di Teseo, pagg.318). A discuterne con l’autore ci saranno i giornalisti Luigi Di Lauro ed Antonio Manzo, introdotti dai saluti del sindaco di Brienza Antonio Giancristiano e dal sindaco di Matera Raffaello De Ruggeri.

E’ un’opera dal chiaro approccio di inchiesta, come nello stile di Napoletano, già redattore e direttore di prestigiose testate nazionali, dal Mattino al Messaggero a Il Sole 24 ore, ora direttore del Quotidiano del Sud. L’autore in questo poderoso testo si chiede: quanti cittadini sanno che sessantun miliardi dovuti al Sud vengono ogni anno regalati al Nord? Si tratta del più grande furto di stato mai conosciuto nella storia recente della Repubblica italiana. I numeri di questa operazione verità permettono legittimamente di chiedersi se l’Italia esista ancora.

Roberto Napoletano, figlio di genitori di Avellino, nasce a La Spezia dove trascorre i primi 15 anni di vita. Nel 1976 si trasferisce con la famiglia in Campania, a Nola.Oltre alla carriera giornalistica, che gli ha valso diversi riconoscimenti tra cui il premio Guido Carli, il Premio internazionale di giornalismo civile, Napoletano ha scritto diversi saggi e libri tra cui: Fatti per vincere, Se il Sud potesse parlare in più edizioni, entrato anche nelle scuole, Mezzogiorno, risorsa nascosta, Padroni d’Italia, Fardelli d’Italia, Padroni e Fardelli d’Italia, Promemoria italiano, Viaggio in Italia, Nuovo Viaggio in Italia.