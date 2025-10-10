La Global Sumud Flotilla ha denunciato per tentato omicidio plurimo il governo israeliano

La Global Sumud Flotilla ha appena annunciato di aver presentato un esposto alla Procura di Roma nei confronti del governo israeliano con accuse gravissime: Tentato omicidio plurimo; distruzione e danneggiamento con pericolo di naufragio; sequestro di persona e pirateria. E’ il minimo che si possa fare per evitare che si consolidi il principio che sia lecito commettere danni di pirateria nel silenzio assordante dei governi come quello italiano.

“Il Team Legale della delegazione italiana a bordo della Global Sumud Flotilla -si legge- ha presentato un esposto alla Procura di Roma per i ripetuti attacchi alla flotta, avvenuti in acque internazionali, con danneggiamento delle barche, sequestro degli equipaggi e detenzione illegale nelle carceri israeliane.

La Global Sumud Flotilla è una flotta di barche pacifiche e disarmate, il cui viaggio in acque internazionali verso Gaza aveva lo scopo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, ridotta alla fame e sotto assedio delle bombe israeliane.

Al largo del porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, si sono verificati attacchi con ordigni incendiari lanciati da un drone che ha colpito le barche “Family Boat” (10 settembre) e “Alma” (11 settembre), causando incendi e mettendo a rischio la vita degli equipaggi a bordo.

Un nuovo attacco si è verificato nella notte tra il 23 e 24 settembre a sud dell’isola di Creta, in acque internazionali, con droni, bombe sonore, spray urticanti e ordigni incendiari con danni gravi ed irreparabili ad alcune barche.

Le accuse avanzate nell’esposto sono:

• tentato omicidio plurimo

• distruzione e danneggiamento seguito da pericolo di naufragio

Il 1° ottobre, ad una distanza compresa tra 70 e 80 miglia dalla costa di Gaza, una ventina di navi della Marina Militare israeliana hanno abbordato le imbarcazioni della Flotilla, prelevando gli equipaggi che hanno perso il controllo delle imbarcazioni e del carico.

Per questi avvenimenti si configura il reato di:

• sequestro di persona

• pirateria

I fatti denunciati nell’esposto si inseriscono in un contesto di evidente violazione del diritto internazionale che regola le attività degli Stati in mare.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.