La ” Giustizia” di Chitaridd con Talia Teatro per la ”nostra” Biblioteca

C’è poco da scherzare. Anzi. C’è di che indignarsi, alzare la testa e cominciare a firmare la petizione sul sito change.org per salvare la ”nostra” biblioteca ” Tommaso Stigliani”, la seconda al Sud dopo quella di Napoli e che ha una dotazione libraria e documentale davvero unica. Ma che vive la sorte , ingrata, di dover fare i conti con risorse che arrivano a ”babbo morto”, perchè c’è una legge regionale sulla carta ma senza capitoli di spesa che obbliga oggi alla precarietà o all’elemosina, se preferite. E allora occorre reagire, per quanti hanno amore per Matera, la sua storia, la sua anima, la sua vera cultura che non è quella, purtroppo evanescente, ereditata da un evento pur notevole, del 2019, da capitale europea. E qui Antonio Montemurro, attore,regista, anima dell’associazione ” Talia Teatro”, ha deciso di contribuire – gratis, naturalmente- con una serata di ”sensibilizzazione” per evitare la chiusura della Biblioteca e avviare, chissà, una stagione di certezze. Così mercoledì 24 gennaio, alle 18.00, Talia Teatro metterà in scena ” Chitaridd”. Una scelta non casuale, quella della Associazione Talia Teatro , che non si tira mai indietro quando si tratta di difendere identità, luoghi ed eredità della memoria collettiva, che la dabbenaggine e la mediocrità di quanti mal ci rappresentano nei luoghi del ”podere” (sì con la d…) politico, ha portato a una situazione paradossale. Come continuano a ripetere gli ”Amici della Biblioteca” dal presidio permanente al Palazzo dell’Annunziata. Eustachio ” Chitaridd” Chita, non era un brigante (quella stagione post unitaria era passata da tempo) ma piuttosto un malfattore che si macchiò di vari delitti maturati per ”necessità” e per ”convinzione” personale…



E allora quell’uomo di bassa statura, ”Chitaridd”, può servire per richiamare la gente davanti al presidio del Palazzo dell’Annunziata e sostenere la causa per la Biblioteca. ” Considero Chitaridd dal punto di vista più artistico, che storico -dice Antonio Montemurro- come un uomo perdente, naturalmente. E sa per i tanti torti che subisce – perchè lui ne subì e gravi- che non può reclamare Giustizia, per ovvi motivi, perchè i Carabinieri lo cercavano. Si era dato alla macchia, perchè lui- che era “un povero a lui” – pensa che “a me nessuno mi può aiutare. Come so’ disgraziet, io! (come sono sfortunato!) ”. Perchè era consapevole delle sue colpe. E allora al prete, don Giuseppe Caropreso, che gli toglie la terra, che valeva 20 volte il valore di un debito contratto dal padre, fa maturare la scelta dell’omicidio. E quando la madre gli dice ” Assich disc’ la laggj. Nan s’ pot fe nidd” ( Così dice la legge. Non si può fare nulla”. Allora Chitaridd risponde (gli faccio rispondere..) : Questo dice la laggj làr. Ma’ ,m’ha bdà cià ch disc la laggj maj ( questo dice la loro Legge. Ora vediamo quello che dice la mia…). Così decide di eliminare il prete. Ha fatto male a uccidere. Ma bisogna, però, dire, che quel prete- e così tanta gente come lui- meritava di essere ucciso . Ha sbagliato Eustachio Chita a ucciderlo .Ma lo meritava… Gesti estremi. Ma oggi almeno ”n ‘pmmdaur sfott” un pomodoro maturo verso uno di questi personaggi va lanciato”. Nessuna istigazione a delinquere, ci mancherebbe, ma non si può stare a guardare, facendo finta di nulla. Montemurro è uno che a Matera ci tiene e sbotta, dicendo sempre quello che pensa. E la verità è scomoda… proprio come ripeteva il grande Eduardo, del quale Antonio è un grande estimatore.



“Chitaridd appartiene al passato. Era analfabeta. Si esprimeva con l’azione – afferma Montemurro- con i fatti estremi, perchè è il grido di chi è esasperato e dice ”acc(i) dim…uccidiamo! ”. Morì a 33 anni. Era anche religioso, come la madre, andava in Chiesa. Non erà un brigante”. Chissà come sarebbe stata la sua vita se avesse imparato a leggere e a scrivere. Non c’è controprova. Antonio Montemurro , per sua e nostra fortuna, a scuola è andato ed è stato tra quelli della prima ora che ha fruito della biblioteca ” Tommaso Stigliani”. E qui un ricordo di gioventù sulla biblioteca del passato ci sta, a cominciare da quella ospitata, con il Provveditorato agli Studi , nell’ex ospedale di via San Rocco . “Ci andavo per studiare i classici- ricorda. Mi piaceva vedere studenti universitari di altre facoltà umanistiche, che stavano lì tutti i giorni, perchè non avevano questo o quel libro e studiavano sui tavoli, in silenzio, fino a tardi. Per non parlare del valore di libri come le ”cinquecentine” che ho visto e poi i fondi donati negli anni.



La ” Tommaso Stigliani” che non è solo provinciale ma è un patrimonio di tutto il Sud, dopo quella di Napoli, non va dispersa. Anzi non voglio nemmeno pensare che possa accadere un simile disastro…Sarebbe una disgrazia. Purtroppo c’è un silenzio irreale,preoccupante, irresponsabile. Mi chiedo dove sono i consiglieri materani comunali, regionali ? Mi aspetto che a cominciare dal sindaco firmino almeno la petizione. Ma servono fatti, azione, prima che sia troppo tardi. Perchè non arrivano i fondi per la gestione ordinaria della Biblioteca? Chi e chi si aspetta? Serve una volontà politica che non vedo…” Ed ecco perchè Chitaridd fa scelte precise con un invito a reagire, a non essere indifferenti, come accaduto in precedenza per servizi e funzioni o con il ‘depotenziamento’ (un eufemismo’) dell’ Ospedale Madonna delle Grazie…che chiede Giustizia. Materani fatevi sentire, reagite in maniera civile. Protestate – dice Montemurro- perchè la causa è sacrosanta…