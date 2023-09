Ho debuttato tra i grandi della moda internazionale la giovane stilista lucana Dafne Vena alla New York Fashion Week, che si è tenuta, appunto a New York, da venerdì 8 a mercoledì 13 settembre.

La Pisticcese Dafne Vena che con i suoi 10 vestiti estivi (2024) ha entusiasmato il folto pubblico qualificato e la stampa di settore. Particolare apprezzamento ha avuto proprio l’ultimo vestito presentato con una ovazione spontanea di meraviglia vissuta dal pubblico (vedi foto allegata).

La NY Fashion Week è una delle più grandi settimane della moda del mondo. Le collezioni primavera/estate vengono presentate a settembre, mentre quelle per l’autunno e l’inverno a febbraio. Durante la Fashion Week di New York, le nuove creazioni di marchi come quello di Dafne Vena, e molti altri designer emergenti, vengono mostrate agli acquirenti, alla stampa e al pubblico qualificato e selezionato ad inviti.

Si apre dunque per la stilista Dafne un percorso verso la creazione dell’alta moda pur non dimenticando le sue origini. Nasce a Pisticci il 26 settembre del 1989 e dopo 6 anni si trasferisce a Reggio Emilia con la famiglia dove frequenta la scuola di stilisti di moda. Dopo aver vissuto una decina di anni a Roma si trasferisce nel 2016 a New York ed avvia questa nuova sua professione.