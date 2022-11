La giornata internazionale del volontariato al CSV Basilicata

Il CSV Basilicata, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, organizza a Matera, il prossimo 7 dicembre, un evento dedicato ai giovani, alle Organizzazioni di Volontariato, al mondo del Terzo Settore e a quello delle Istituzioni, per poter dialogare insieme e confrontarsi su temi di grande importanza e attualità per tutti i soggetti coinvolti.

La giornata avrà inizio alle ore 11.00 con una Marcia per la Pace che partirà dalla centralissima Piazza della Visitazione, con un corteo colorato di giovani, volontari e cittadini che sfilerà per le vie della città dei Sassi.

A partire, poi, dalle 16.30, si terrà, presso l’Auditorium dell’Università degli Studi della Basilicata in via Castello, la tavola rotonda su “I giovani e le Istituzioni”.

Sta per concludersi l’Anno Europeo dei Giovani e questa vuole essere un’occasione per discutere dell’enorme contributo che i giovani possono dare al mondo del volontariato e allo sviluppo del territorio e delle opportunità che percorsi di volontariato, come quelli di mobilità internazionale o quelli relativi all’anno di Servizio Civile Universale, possono offrire loro.

L’evento è organizzato e promosso da CSV Basilicata e Forum del Terzo Settore della Basilicata, con il patrocinio della Regione Basilicata, la Provincia di Matera e il Comune di Matera.