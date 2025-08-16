La gestione delle spiagge pubbliche nel raffronto tra Grecia e Italia di Tozzi

“Come dovrebbero essere le spiagge: 1 stabilimento con servizi (10 euro lettini e ombrellone), senza strutture stabili, il resto spiaggia libera. Chilometri di spiaggia e dune pulitissime, nessun cestino, niente rifiuti, baretti nel retroduna, qualche costruzione dietro. Naxos, 14 agosto 2025. Una sola parola per chi ha gestito il demanio costiero da noi: vergogna. Buon ferragosto.” E’ il lapidario post che Mario Tozzi ha pubblicato sul proprio profilo social ieri. Apriti cielo. Materia calda in una estate segnata dalla polemica sul caro ombrellone. Contro il popolare autore e conduttore televisivo, geologo, divulgatore scientifico e saggista, si è scatenata la canea da parte di chi occupa le spiagge italiche spesso a fronte di oneri più che ridicoli, accompagnati dalle fanfare di chi ne sostiene gli interessi. E’ bastato che Tozzi si sia limitato a un confronto impietoso tra come funzionano le spiagge pubbliche in Grecia e come funzionano le spiagge pubbliche (e sottolineiamo pubbliche) nel Belpaese -in cui ce chi le tratta come fosse cosa propria, puntualmente protetti da chi governa- a provocare l’assalto. Ma Tozzi, per nulla intimidito, ha risposto direttamente e lo ha fatto senza scendere al livello del tanto livore ricevuto, ma ha rilanciando la palla nel campo avversario. Proponendo quella che dovrebbe/potrebbe essere una soluzione di buon senso, articolata per punti precisi e chiari. Semplice e comprensibile a tutti, anche a chi non conosce la vicenda. Eccola:

“Lo scrivo con tutta la simpatia per gli amici balneari che stanno inondandoci le orecchie di lamenti: il sistema italiano di sfruttamento delle spiagge di pregio è ingiusto, ambientalmente dannoso e non funziona.

Li invito a sottoscrivere un documento per ridisegnarlo:

1) comune per comune, spiaggia per spiaggia, il 50% deve essere sempre libero, ma non sul totale nazionale, scarichi e impianti industriali sul mare compresi (eh, furbacchioni!);

2) del restante 50%, il 20% deve essere attrezzato dai comuni a prezzi calmierati, il 30% può andare a bando;

3) i prezzi delle concessioni devono essere riadeguati;

4) sulle spiagge non deve rimanere alcuna struttura fra ottobre e aprile;

5) tutte le strutture devono essere comunque rimovibili;

6) le concessioni non possono superare i 10 anni, poi vanno di nuovo a bando.

Così tuteliamo un bene e i diritti di tutti. Come accade in tutti i Paesi del Mediterraneo”.

Sotto allora, cosa c’è di sbagliato? Risponderanno gli interessati nel merito? E nel campo della politica, c’è chi se ne può far carico e portarla avanti? Senza tempi da marinai.

