La Gazzetta del Mezzogiorno, si salverà grazie a un nuovo editore, la Ledi s.r.l. del Gruppo Ladisa di Bari (a cui il Tribunale Fallimentare di Bari ha aggiudicato oggi la gara bandita per l’affitto del ramo di azienda Edisud s.p.a. fino al 31 luglio 2021) che garantirà la continuità di pubblicazione del quotidiano senza alcuna interruzione delle pubblicazioni.

E’ una buona notizia che apprendiamo dal sito dello stesso giornale a cui rinviamo per i maggiori dettagli sull’operazione : https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1261901/la-gazzetta-e-salva-aggiudicata-la-gestione-della-testata-al-gruppo-ladisa.html?fbclid=IwAR3-B4JGgYBKK9LOL3tWFBHA7CiFOKjd4BhhfmKT1PxdJjS4f9hQZ-WOUgQ#.X7aNkDi2ttd.facebook

Questa aggiudicazione è un passaggio importante per la storia della Gazzetta che, grazie al gruppo imprenditoriale barese facente capo ai fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, continuerà così le pubblicazioni dopo la decisione adottata il 3 novembre scorso dallo stesso tribunale che aveva decretato la fine dell’esercizio provvisorio, concesso a metà giugno, per il grave stato di liquidità dell’azienda, scongiurando l’estinzione del più antico e seguito quotidiano di Puglia e Basilicata, oltre che il licenziamento di 147 dipendenti.

Martedì scorso -a tal proposito- le rappresentanze sindacali dei giornalisti (Fnsi, Assostampa di Puglia e Basilicata, comitato di redazione) e dei lavoratori poligrafici (Cgil, Cisl, Uil e Rsu) avevano firmato un verbale di accordo proprio con la società Ledi srl in relazione agli obblighi di mantenimento degli attuali livelli occupazionali, una delle condizioni previste dal bando dei curatori fallimentari per la presentazione di un’offerta.

E proprio in base a quanto previsto dal bando, Ledi avrebbe avuto tre giorni per riprendere le pubblicazioni – che da domani avrebbero dovuto dunque essere sospese – nonchè 15 giorni per firmare il contratto. Ma l’azienda, nelle prossime ore, leggiamo: “farà pervenire al Tribunale una istanza con la quale chiedere di non sospendere neanche per un giorno le pubblicazioni del giornale per consentire alla testata di continuare a informare i lettori soprattutto in questo periodo di pandemia.”