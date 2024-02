La gallipolina Lidia Quintana tra le finaliste del Campionato nazionale delle lingue

“Sono due le ragazze che si sono distinte nel Campionato Nazionale delle Lingue dell’Università di Urbino che ha visto in campo due allieve del Liceo Linguistico “Quinto Ennio” di Gallipoli, Maria Teresa Caiffa della 5B per la lingua francese, e Lidia Quintana della 5C per la lingua spagnola. Lo scorso 7 febbraio è stata trasmessa in diretta YouTube la proclamazione degli ammessi alla prova finale: Lidia Quintana si è posizionata al terzo posto in questa importante competizione nazionale a cui hanno aderito 625 Istituti e quasi 34000 partecipanti.” Lo si legge in una nota in cui si registra anche il plauso del sindaco Stefano Minerva che dice: “Sono orgoglioso del risultato conseguito dalle giovani gallipoline che hanno rappresentato la nostra città. Quella del Campionato è la prova della forza delle nuove generazioni, dell’impegno e della volontà che le contraddistingue. A Lidia, ora in finale, il nostro più sincero in bocca al lupo: la città è con te”.

