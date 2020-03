Siamo alle solite. Quando le potature sono legate ad aspetti finanziari, gestionali o di programmazione a rimetterci è la sicurezza, l’arredo e l’igiene urbana.

Le segnalazioni dei lettori materani riguardano la strada parallela di via Nazionale, che delimita il rione Spine Bianche. I lecci sui marciapiedi vanno potati visto che la buona stagione avanza e che la scarsa visibilità ha aumentato il livello di incidenti.

A monte, dove la strada si innesta con via Lazazzera e l’incrocio con via Nazionale -via Istria, i rami hanno coperto il segnale di obbligo di svoltare a destra su via Lazazzera.

Inesistente, a meno che non si arrivi a due metri…per vederlo. Ma è troppo tardi. E così i veicoli svoltano tranquillamente a sinistra, in direzione del semaforo, aumentando il rischio di incidenti e di ingorghi.

Occorre potare gli alberi, senz’altro, e installare sul marciapiede di sinistra -prossimo al semaforo- un secondo segnale.

Situazione ad altezza d’uomo e di donna degli anni Sessanta, quando l’altezza media si aggirava su 1,50 metri, nella parte sud della strada a ridosso del monumento ad Alcide De Gasperi, e in prossimità dell’incrocio con via Manzoni e via Nazionale.

Anche qui lecci da potare, come già segnalato in occasione della apposizione di una targa da parte della Provincia di Trento.

Non è accaduto nulla. Eppure il rione Spine Bianche è stato interessato da un efficace intervento di riqualificazione, con rifacimento anche della segnaletica.

Aiuole curate. Ma i lecci che favoriscono la presenza di passeri e piccioni e delle loro deiezioni crescono rigogliosi…

Assessori che aspettate?