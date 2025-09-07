La Fp Cisl…Gli incendi ci sono ancora e allora proroga servizio fino al 30 settembre

A chiederla, facendo riferimento alla convenzione antincendio ( Aib) tra Regione Basilicata e Comando nazionale dei Vigili del Fuoco, è il segretario regionale della Funzione pubblica della Cisl di Basilicata Luigi Sabatelli, con una richiesta precisa inoltrata ai massimi rappresentanti delle Istituzioni di riferimento. Una richiesta motivata, e a ragione, dallo stillicidio continuo di interventi antincendio un po’ ovunque, con l’impiego di uomini e mezzi. Una proroga al 30 settembre fattibile e necessaria, visto che la convenzione scade il prossimo 15 settembre. E per sicurezza e lungimiranza la prossima convenzione dell’ Aib ( 1 squadra aib mt e pz,1 dos mt e pz
E uno sforzo va fatto soprattutto sul piano della prevenzione, con la "manutenzione" di boschi, terreni, cinte urbane e aree rurali dove la pratica dell'obbligo delle "precese" e di tracciare le fasce di rispetto , che sembra diventato un optional,,,
MATERA Lì, 06/09/2025
Oggetto: Richiesta proroga termine Convenzione AIB 2025 tra CNVVF e Regione Basilicata.
Egr. Direttore,
con la presente, la scrivente O.S.:
In virtù di quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile in
Gazzetta Ufficiale n.135 del 13/06/2025, sull’individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta
attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo che va dal 15 giugno al 15 ottobre;
Considerato l’aumento esponenziale degli incendi boschivi e di vegetazione, tutt’ora in corso, rispetto agli anni
passati anche in Regione Basilicata, in particolar modo nell’area Vulture-Melfese, Fascia Jonica e Collina
Materana;
Valutate le attuali e previsionali alte temperature climatiche, sopra la media, che si protrarranno nei prossimi
giorni;
Visto le croniche carenze di organico del personale operativo VVF che attanagliano i Comandi Prov.li VVF di
Potenza e Matera, mettendo in difficoltà la gestione ordinaria del soccorso tecnico urgente;
Dato che, il termine della stipulata Convenzione AIB 2025 tra il CNVVF e Regione Basilicata, come ben noto, è
previsto per il prossimo 15 Settembre;
Invita la Sv.
a convocare la Commissione paritetica prevista nel contenuto della Convenzione di cui all’oggetto, al fine di prorogare
almeno fino al prossimo 30 settembre la validità della stessa.
Sempre pronta ad una proficua collaborazione con la Sv., confidando in un’attenta e positiva valutazione di quanto sopra
richiesto, si pregia porgere i più cordiali saluti.
F.to
Il Segretario Generale Regionale
Fns Cisl Basilicata